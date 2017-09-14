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  • 14.09, 17:37
    Певица Виктория Пьер-Мари рассказала участникам «Ты супер! Танцы» о своем прошлом в детдоме. дети и подростки, знаменитости, НТВ, Ты супер Танцы, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПевица Виктория Пьер-Мари рассказала участникам «Ты супер! Танцы» о своем прошлом в детдоме

    Певица Виктория Пьер-Мари рассказала участникам «Ты супер! Танцы» о своем прошлом в детдоме

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    Певица Виктория <nobr>Пьер-Мари</nobr> рассказала участникам «Ты супер! Танцы» о своем прошлом в детдоме

    Певица Виктория Пьер-Мари рассказала участникам «Ты супер! Танцы» о своем прошлом в детдоме

    Певица Виктория <nobr>Пьер-Мари</nobr> рассказала участникам «Ты супер! Танцы» о своем прошлом в детдоме

      Уже в эту субботу участников проекта «Ты супер! Танцы» ждут очередные испытания. После них кому-то из конкурсантов придется попрощаться с мечтами о мире большого шоу-бизнеса и вернуться домой. Но сегодня юные танцоры стараются жить одним днем, не думать о предстоящих трудностях и не вспоминать те ужасы, что им пришлось пережить. Впрочем, как убедился корреспондент НТВ Алексей Симахин, есть травмы, о которых сложно забыть.

      Крутой вираж судьбы юным участникам проекта в московском парке аттракционов «Сказка» сегодня помогала преодолеть известная джазовая певица Виктория Пьер-Мари. Она сама когда-то прошла такое же испытание славой. Сейчас Виктория Пьер-Мари хорошо знает: на сцене так же, как и в жизни, главное — уметь импровизировать.

      С участниками проекта она быстро нашла общий язык. В 12 лет Виктория сама потеряла родителей и попала в детский дом.

      Виктория Пьер-Мари: «Я тоже, как многие из вас, вышла с одним рюкзаком из этих стен для детей, оставшихся без попечения родителей. Может быть, то, что мы остались одни, это такой хороший толчок. Мы должны чего-то добиваться сами, нам не на кого опереться».

      14-летняя сибирячка Есения Скопцова из города Бородино Красноярского края быстро нашла точку опоры и дала фору самой Виктории Пьер-Мари. Есения в отличие от робкой знаменитости не побоялась сесть в кабинку аттракциона.

      Есению с двух лет воспитывает ее родная тетя. Когда девочке было полтора года, ее родная мать попыталась избавиться от ребенка. Девочку с ножевым ранением доставили в больницу. Мать получила пять лет условно, также ее лишили родительских прав.

      Есения Скопцова, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Раньше я к ней хорошо относилась, но нет, я ее никогда не прощу, хотя говорят, что всегда надо уметь прощать».

      К счастью, все это давно уже в прошлом. В новом доме Есении девять детей. И сейчас она готова на все, чтобы защитить честь своей большой многодетной семьи.

      Смотрите новый выпуск «Ты супер! Танцы» в субботу в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru. Участников ждет третий конкурсный день.

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