Певица Виктория Пьер-Мари рассказала участникам «Ты супер! Танцы» о своем прошлом в детдоме

Уже в эту субботу участников проекта «Ты супер! Танцы» ждут очередные испытания. После них
кому-то из конкурсантов придется попрощаться с мечтами о мире большого шоу-бизнеса и вернуться домой. Но сегодня юные танцоры стараются жить одним днем, не думать о предстоящих трудностях и не вспоминать те ужасы, что им пришлось пережить. Впрочем, как убедился корреспондент НТВ Алексей Симахин, есть травмы, о которых сложно забыть.
Крутой вираж судьбы юным участникам проекта в московском парке аттракционов «Сказка» сегодня помогала преодолеть известная джазовая певица Виктория Пьер-Мари. Она сама когда-то прошла такое же испытание славой. Сейчас Виктория Пьер-Мари хорошо знает: на сцене так же, как и в жизни, главное — уметь импровизировать.
С участниками проекта она быстро нашла общий язык. В 12 лет Виктория сама потеряла родителей и попала в детский дом.
Виктория Пьер-Мари: «Я тоже, как многие из вас, вышла с одним рюкзаком из этих стен для детей, оставшихся без попечения родителей. Может быть, то, что мы остались одни, это такой хороший толчок. Мы должны чего-то добиваться сами, нам не на кого опереться».
14-летняя сибирячка Есения Скопцова из города Бородино Красноярского края быстро нашла точку опоры и дала фору самой Виктории Пьер-Мари. Есения в отличие от робкой знаменитости не побоялась сесть в кабинку аттракциона.
Есению с двух лет воспитывает ее родная тетя. Когда девочке было полтора года, ее родная мать попыталась избавиться от ребенка. Девочку с ножевым ранением доставили в больницу. Мать получила пять лет условно, также ее лишили родительских прав.
Есения Скопцова, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Раньше я к ней хорошо относилась, но нет, я ее никогда не прощу, хотя говорят, что всегда надо уметь прощать».
К счастью, все это давно уже в прошлом. В новом доме Есении девять детей. И сейчас она готова на все, чтобы защитить честь своей большой многодетной семьи.
Смотрите новый выпуск «Ты супер! Танцы» в субботу в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru. Участников ждет третий конкурсный день.
С участниками проекта она быстро нашла общий язык. В 12 лет Виктория сама потеряла родителей и попала в детский дом.
Виктория Пьер-Мари: «Я тоже, как многие из вас, вышла с одним рюкзаком из этих стен для детей, оставшихся без попечения родителей. Может быть, то, что мы остались одни, это такой хороший толчок. Мы должны чего-то добиваться сами, нам не на кого опереться».
14-летняя сибирячка Есения Скопцова из города Бородино Красноярского края быстро нашла точку опоры и дала фору самой Виктории Пьер-Мари. Есения в отличие от робкой знаменитости не побоялась сесть в кабинку аттракциона.
Есению с двух лет воспитывает ее родная тетя. Когда девочке было полтора года, ее родная мать попыталась избавиться от ребенка. Девочку с ножевым ранением доставили в больницу. Мать получила пять лет условно, также ее лишили родительских прав.
Есения Скопцова, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Раньше я к ней хорошо относилась, но нет, я ее никогда не прощу, хотя говорят, что всегда надо уметь прощать».
К счастью, все это давно уже в прошлом. В новом доме Есении девять детей. И сейчас она готова на все, чтобы защитить честь своей большой многодетной семьи.
Смотрите новый выпуск «Ты супер! Танцы» в субботу в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru. Участников ждет третий конкурсный день.
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