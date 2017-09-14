«Путин. Прораб на галерах»: в продажу поступила новая книга о президенте

Сегодня на прилавках книжных магазинов страны появилась новая книга о президенте — «Путин. Прораб на галерах». Ее автор — главный бытописатель российского лидера, журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников.

По словам автора, главы в новой книге — это лучшее из того, что он писал в газете за последние шесть лет. Название обыгрывает знаменитую фразу Путина, когда он, рассказывая о первых президентских сроках, заявил, что все восемь лет «пахал, как раб на галерах».



Андрей Колесников: «Вы видите, это прораб, уже много чего передумавший и даже, может быть, немного уставший, но при этом, конечно, что-то себе на уме имеющий и к чему-то готовый. Долго выбирали фотографию, она непростая».



Как говорит сам Колесников, ему очень повезло с ньюсмейкером. Когда Путина спросили о реакции на ироничные заметки журналиста в «Коммерсанте», президент ответил: «Вы же не для меня их пишете».



Андрей Колесников: «При таком раскладе можно работать вообще без тени сомнения, я рискну сказать: именно это называется свободная журналистика. Главное, что есть в этой работе, — это точно не скучно».



В планах журналиста уже есть следующая книга о президенте, которую тот намеревается назвать «Путин. Стерх всякой меры».

