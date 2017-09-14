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  • 14.09, 17:38
    Замглавы ФСИН доставлен в Басманный суд Москвы. аресты, коррупция, Москва, суды, ФСИН. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗамглавы ФСИН доставлен в Басманный суд Москвы

    Замглавы ФСИН доставлен в Басманный суд Москвы

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    Замглавы ФСИН доставлен в Басманный суд Москвы

    Замглавы ФСИН доставлен в Басманный суд Москвы

    Замглавы ФСИН доставлен в Басманный суд Москвы

      Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов, обвиняемый в растрате с использованием служебного положения, доставлен в Басманный суд Москвы, где в ближайшее время решится вопрос о его аресте.

      Коршунов обвиняется в растрате при закупках топлива и продуктов по госконтрактам. По данным следствия, ущерб от его махинаций превышает 160 миллионов рублей.

      смотретьСК попросил арестовать замглавы ФСИН Коршунова, обвиняемого в растрате
      СК попросил арестовать замглавы ФСИН Коршунова, обвиняемого в растрате
      Как сообщает корреспондент НТВ Алексей Кондулуков, меру пресечения Коршунову пока не избрали.

      Подробности — в видеоматериале.

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