Замглавы ФСИН доставлен в Басманный суд Москвы

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов, обвиняемый в растрате с использованием служебного положения, доставлен в Басманный суд Москвы, где в ближайшее время решится вопрос о его аресте.
Коршунов обвиняется в растрате при закупках топлива и продуктов по госконтрактам. По данным следствия, ущерб от его махинаций превышает 160 миллионов рублей.
Как сообщает корреспондент НТВ Алексей Кондулуков, меру пресечения Коршунову пока не избрали.
Подробности — в видеоматериале.
Как сообщает корреспондент НТВ Алексей Кондулуков, меру пресечения Коршунову пока не избрали.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии