В Приморье задержаны охотники на редчайшего дальневосточного леопарда

Нелегальные охотники, пожелавшие заполучить шкуру дальневосточного леопарда, сами стали объектом наблюдения.

Браконьеры, которые разместились в заповедной зоне Приморского края и расставили ловушки на краснокнижного зверя, попали под пристальное внимание инспекторов.



Подозреваемых в браконьерстве доставили в районный отдел полиции. Под тяжестью улик оба признались в преступном замысле. В пределах национального парка «Земля леопарда» охота категорически запрещена. Не знать об этом задержанные не могли, ведь оба живут неподалеку от лесных угодий, имеющих охранный статус.



Главная гордость этого участка тайги — дальневосточный леопард, самая редкая кошка на планете. Водятся здесь и парнокопытные, но добывать их людям тоже нельзя. Косули и кабаны — исключительно для пропитания краснокнижных животных. И хотя злоумышленники не успели застрелить ни одного зверя, на них все же завели уголовное дело по факту незаконной охоты.