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  • 14.09, 16:06
    В Приморье задержаны охотники на редчайшего дальневосточного леопарда. браконьерство, задержание, Красная книга, леопарды, Приморье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Приморье задержаны охотники на редчайшего дальневосточного леопарда

    В Приморье задержаны охотники на редчайшего дальневосточного леопарда

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    В Приморье задержаны охотники на редчайшего дальневосточного леопарда

    В Приморье задержаны охотники на редчайшего дальневосточного леопарда

    В Приморье задержаны охотники на редчайшего дальневосточного леопарда

      Нелегальные охотники, пожелавшие заполучить шкуру дальневосточного леопарда, сами стали объектом наблюдения.

      Браконьеры, которые разместились в заповедной зоне Приморского края и расставили ловушки на краснокнижного зверя, попали под пристальное внимание инспекторов.

      Подозреваемых в браконьерстве доставили в районный отдел полиции. Под тяжестью улик оба признались в преступном замысле. В пределах национального парка «Земля леопарда» охота категорически запрещена. Не знать об этом задержанные не могли, ведь оба живут неподалеку от лесных угодий, имеющих охранный статус.

      Главная гордость этого участка тайги — дальневосточный леопард, самая редкая кошка на планете. Водятся здесь и парнокопытные, но добывать их людям тоже нельзя. Косули и кабаны — исключительно для пропитания краснокнижных животных. И хотя злоумышленники не успели застрелить ни одного зверя, на них все же завели уголовное дело по факту незаконной охоты.

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