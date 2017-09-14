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  • 14.09, 16:06
    Очевидцы смертельного ДТП на трассе Сургут — Когалым спасли ребенка: видео. дети и подростки, ДТП, ХМАО/Югра. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОчевидцы смертельного ДТП на трассе Сургут — Когалым спасли ребенка: видео

    Очевидцы смертельного ДТП на трассе Сургут — Когалым спасли ребенка: видео

    1 комментарий
    Очевидцы смертельного ДТП на трассе Сургут — Когалым спасли ребенка: видео

    Очевидцы смертельного ДТП на трассе Сургут — Когалым спасли ребенка: видео

    Очевидцы смертельного ДТП на трассе Сургут — Когалым спасли ребенка: видео

      Сразу несколько автомобилистов остановились, когда увидели столкновение легковушки с грузовиком на трассе Сургут — Когалым. В иномарке находилась семья, выжить удалось одной девочке. Теперь она находится в больнице.

      Только сегодня, когда уже точно стало понятно, что врачам удалось сохранить жизнь пятилетнего ребенка, который остался сиротой в результате ДТП на трассе Сургут — Когалым, в Сети появилось видео с места. На кадрах запечатлены первые минуты после лобового столкновения легковушки с самосвалом.

      Иномарка практически полностью въехала под кабину грузовика. Очевидцы вызвали скорую и пытались рассмотреть, сколько человек в салоне, без надежды, что хоть кто-то остался в живых. И тут раздался детский плач. Несколько секунд очевидцы находились в каком-то оцепенении. К счастью, среди них оказался сотрудник МЧС, который первым справился с волнением. Он понял, что медлить нельзя и нужно срочно освободить девочку.

      Тросом автомобиль вытащили из-под самосвала. Люди действовали крайне осторожно. Малышку бережно уложили на одеяло. Очевидцы шептали, что даже прикасаться к ней страшно. Ведь никто не знал, какие у девочки травмы. Скорая приехала спустя несколько минут. В итоге ребенка госпитализировали в клинику. Несколько дней медики боролись за ее жизнь. В настоящее время состояние маленькой пациентки тяжелое, но стабильное.

      Тем временем сотрудники полиции установили все обстоятельства ДТП. Выяснилось, что 29-летний отец девочки рано утром отправился из Когалыма в Сургут, чтобы в аэропорту встретить жену с двумя детьми. На обратном пути он выехал на встречную полосу прямо перед грузовиком. Скорее всего, предполагают инспекторы ГИБДД, сказалась усталость. Супруги и их младшая дочь — ей было три года — скончались на месте.

      Сейчас 5-летняя выжившая девочка находится под присмотром врачей. По данным сотрудников соцслужб, в Ханты-Мансийском округе родственников у нее нет.

      В самое ближайшее время представители органов опеки должны решить судьбу малышки. Девочке потребуется длительный курс реабилитации. Она может остаться инвалидом. Нужно в срочном порядке подыскать опекуна, который окружит ее не только заботой, но и любовью.

      Подробности — в видеоматериале.

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