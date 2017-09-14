Премьера: НТВ поможет обустроить «Новый дом»

16 сентября в эфире телеканала НТВ состоится премьера проекта «Новый дом». Каждое субботнее утро зрители смогут начинать в компании известной теле- и радиоведущей Маргариты Митрофановой, которая с удовольствием будет обустраивать свой новый дом.
Еженедельный тележурнал предоставит возможность следить за процессом превращения нейтрального пространства в уникальный дом, наполненный не только умными и оригинальными решениями, но и душой.
Маргарита Митрофанова: «На телеканале НТВ еще не было проекта, в котором ведущая вместе со зрителями постепенно обустраивала бы жилое пространство. Это — продолжительная история, от выпуска к выпуску мы будем улучшать дом и делать его более уютным. Проект поможет зрителям проснуться и взглянуть на процесс обустройства с нестандартной стороны. Этот проект способен привлечь аудиторию любого возраста!»
В каждом выпуске ведущая и приглашенные эксперты помогут узнать о полезных инновациях и новинках в сфере гаджетов, разобраться в тонкостях философии интерьера, а также приготовить аппетитный завтрак с секретным ингредиентом. Маргарита и ее гости расскажут, как подойти к уборке с умом и как сделать дом безопасным с помощью современных технологий. Помимо этого, специалисты подскажут креативные и эффективные решения ландшафтного дизайна, способы обустройства придомовой территории и научат превращать ненужные вещи в настоящие арт-объекты.
В гости к радушной хозяйке будут приходить друзья — знаменитые артисты, актеры, телеведущие и другие популярные медиаперсоны, которые с удовольствием поделятся личным опытом, идеями и секретами обустройства жилого пространства, а также подарят символичные подарки.
Смотрите программу «Новый дом» каждую субботу в 8:20 на НТВ.
Маргарита Митрофанова: «На телеканале НТВ еще не было проекта, в котором ведущая вместе со зрителями постепенно обустраивала бы жилое пространство. Это — продолжительная история, от выпуска к выпуску мы будем улучшать дом и делать его более уютным. Проект поможет зрителям проснуться и взглянуть на процесс обустройства с нестандартной стороны. Этот проект способен привлечь аудиторию любого возраста!»
В каждом выпуске ведущая и приглашенные эксперты помогут узнать о полезных инновациях и новинках в сфере гаджетов, разобраться в тонкостях философии интерьера, а также приготовить аппетитный завтрак с секретным ингредиентом. Маргарита и ее гости расскажут, как подойти к уборке с умом и как сделать дом безопасным с помощью современных технологий. Помимо этого, специалисты подскажут креативные и эффективные решения ландшафтного дизайна, способы обустройства придомовой территории и научат превращать ненужные вещи в настоящие арт-объекты.
В гости к радушной хозяйке будут приходить друзья — знаменитые артисты, актеры, телеведущие и другие популярные медиаперсоны, которые с удовольствием поделятся личным опытом, идеями и секретами обустройства жилого пространства, а также подарят символичные подарки.
Смотрите программу «Новый дом» каждую субботу в 8:20 на НТВ.
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