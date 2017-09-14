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  • 14.09, 17:38

    Ларри Кинг рассказал о победе над раком легких

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    Ларри Кинг рассказал о победе над раком легких

    Ларри Кинг рассказал о победе над раком легких

    Ларри Кинг рассказал о победе над раком легких
  • Фото: Associated Press © 2017, Richard Drew

    • Знаменитый ведущий несколько месяцев боролся со смертельной болезнью.

    Звезда мировой журналистики Ларри Кинг этим летом перенес операцию по удалению раковой опухоли в легких. 83-летний ведущий не собирался афишировать эту информацию, но позже передумал. По словам Кинга, эта новость подстегнет его аудиторию почаще проходить медицинское обследование, сообщает сайт Вести.Ru.

    Ларри Кинг: «Никакой боли я не чувствовал. Тем не менее, у меня диагностировали рак первой стадии. Мне сказали, что я счастливчик. Обычно рак легких сложно выявить до тех пор, когда станет слишком поздно. Поэтому всем советую делать рентгенограмму не реже раза в год».

    К смертельной болезни, по словам американца, привело курение. Много лет журналист курил до трех пачек в день.

    В 1987 году у Кинга также был диагностирован диабет, а в 1999 году у журналиста нашли рак предстательной железы.

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