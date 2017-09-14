Ларри Кинг рассказал о победе над раком легких

Знаменитый ведущий несколько месяцев боролся со смертельной болезнью.
Звезда мировой журналистики Ларри Кинг этим летом перенес операцию по удалению раковой опухоли в легких. 83-летний ведущий не собирался афишировать эту информацию, но позже передумал. По словам Кинга, эта новость подстегнет его аудиторию почаще проходить медицинское обследование, сообщает сайт Вести.Ru.
Ларри Кинг: «Никакой боли я не чувствовал. Тем не менее, у меня диагностировали рак первой стадии. Мне сказали, что я счастливчик. Обычно рак легких сложно выявить до тех пор, когда станет слишком поздно. Поэтому всем советую делать рентгенограмму не реже раза в год».
К смертельной болезни, по словам американца, привело курение. Много лет журналист курил до трех пачек в день.
В 1987 году у Кинга также был диагностирован диабет, а в 1999 году у журналиста нашли рак предстательной железы.
Ларри Кинг: «Никакой боли я не чувствовал. Тем не менее, у меня диагностировали рак первой стадии. Мне сказали, что я счастливчик. Обычно рак легких сложно выявить до тех пор, когда станет слишком поздно. Поэтому всем советую делать рентгенограмму не реже раза в год».
К смертельной болезни, по словам американца, привело курение. Много лет журналист курил до трех пачек в день.
В 1987 году у Кинга также был диагностирован диабет, а в 1999 году у журналиста нашли рак предстательной железы.
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