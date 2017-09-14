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  • 14.09, 17:37
    В Петербурге разыскивают агрессивного водителя BMW с пистолетом. дороги, оружие, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге разыскивают агрессивного водителя BMW с пистолетом

    В Петербурге разыскивают агрессивного водителя BMW с пистолетом

    1 комментарий
    В Петербурге разыскивают агрессивного водителя BMW с пистолетом

    В Петербурге разыскивают агрессивного водителя BMW с пистолетом

    В Петербурге разыскивают агрессивного водителя BMW с пистолетом

      Видеозапись дорожного инцидента с участием легковушки и внедорожника в пригороде Санкт-Петербурга привлекла внимание полицейских. Владелец дорогой иномарки решил показать другим участникам движения, что он на дороге главный, а в качестве аргумента использовал пистолет.

      С неожиданными последствиями стандартного маневра на дороге столкнулся автомобилист Никита Кадубинский. В пригороде Петербурга он притормозил перед зеброй, пропуская пешехода, что и не понравилось водителю ехавшего следом внедорожника. Обогнав и подрезав легковушку, тот устроил скандал, размахивая пистолетом и угрожая.

      Из-за обилия нецензурной лексики сложно понять, что именно так разозлило водителя BMW. Выяснить это теперь предстоит петербургским правоохранителям. Сразу после инцидента Никита Кадубинский поехал в отдел полиции писать заявление. В качестве доказательства он приложил кадры с видеорегистратора и изложил свою версию случившегося.

      Никита Кадубинский: «Я думаю, что он просто не увидел пешеходного перехода, или не знал, что он там стоит, не увидел человека, а может, не понял моего маневра, потому что пешеход несколько раз пытался перейти дорогу. Да и, наверное, был не в настроении. Может, неудавшееся утро, и он решил таким образом решить вопрос».

      Просмотрев ролик несколько раз, стражи порядка начали проверку. Сейчас они выясняют личность нарушителя. Машина оказалась зарегистрирована на фирму.

      Подробности и видео конфликта на дороге — в сюжете программы «ЧП».

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