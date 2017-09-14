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  • 14.09, 16:06
    Российские туркомпании сдали отчеты со средней ценой путевок в 100 рублей. туризм и путешествия, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские туркомпании сдали отчеты со средней ценой путевок в 100 рублей

    Российские туркомпании сдали отчеты со средней ценой путевок в 100 рублей

    1 комментарий

    Российские туркомпании сдали отчеты со средней ценой путевок в 100 рублей

    Российские туркомпании сдали отчеты со средней ценой путевок в 100 рублей

      Некоторым россиянам удалось купить путевки на заграничный отдых за 100 рублей — об этом свидетельствуют отчеты туристических компаний.

      В едином реестре туроператоров у компании «Ника-Тур ДВ» из Хабаровска, например, указано, что за прошлый год она отправила за границу почти 8 тысяч человек, а общая цена всех проданных туров — 741 тысяча рублей. Получается, один тур стоит в среднем 94 рубля. А у оператора «Бригантина» из Забайкальска, судя по отчетам, тур стоит в среднем 180 рублей.

      РБК предполагает, что все это может быть способом занизить выплаты в компенсационный фонд. Телеканалу НТВ комментировать эти цифры компании отказались.

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