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  • 14.09, 14:35

    Турист из России покончил с собой в Анталье

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    Турист из России покончил с собой в Анталье

    Турист из России покончил с собой в Анталье

    На популярном турецком курорте Анталья выясняют обстоятельства гибели туриста из России.

    По предварительным данным, гражданин РФ свел счеты с жизнью. Тело 27-летнего мужчины было найдено в сквере рядом с отелем, где он проживал во время отдыха.

    В генконсульстве РФ в Анталье подтвердили гибель туриста, добавив, что в настоящее время решается вопрос о доставке тела в Россию, сообщает ТАСС.

    Генконсульство РФ в Анталье: «Мы получили информацию о том, что 11 сентября был найден 27-летний гражданин России в сквере рядом с отелем в Анталье, где он отдыхал. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. В настоящий момент ведется следствие для установления обстоятельств гибели туриста».

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