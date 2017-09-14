Турист из России покончил с собой в Анталье

На популярном турецком курорте Анталья выясняют обстоятельства гибели туриста из России.
По предварительным данным, гражданин РФ свел счеты с жизнью. Тело 27-летнего мужчины было найдено в сквере рядом с отелем, где он проживал во время отдыха.
В генконсульстве РФ в Анталье подтвердили гибель туриста, добавив, что в настоящее время решается вопрос о доставке тела в Россию, сообщает ТАСС.
Генконсульство РФ в Анталье: «Мы получили информацию о том, что 11 сентября был найден 27-летний гражданин России в сквере рядом с отелем в Анталье, где он отдыхал. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. В настоящий момент ведется следствие для установления обстоятельств гибели туриста».
В генконсульстве РФ в Анталье подтвердили гибель туриста, добавив, что в настоящее время решается вопрос о доставке тела в Россию, сообщает ТАСС.
Генконсульство РФ в Анталье: «Мы получили информацию о том, что 11 сентября был найден 27-летний гражданин России в сквере рядом с отелем в Анталье, где он отдыхал. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. В настоящий момент ведется следствие для установления обстоятельств гибели туриста».
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