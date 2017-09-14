Загадка природы: появились редкие кадры из жизни белых жирафов

В заповеднике на
северо-востоке Кении удалось снять двух белых жирафов — мать и детеныша.
Как оказалось, они не альбиносы. У животных — редкая генетическая мутация, при которой теряется привычный окрас, но цвет глаз не меняется.
Эти кадры стали всего лишь третьим свидетельством существования белых жирафов. Впервые уникальных животных удалось снять в 2016 году в Танзании.
Эти кадры стали всего лишь третьим свидетельством существования белых жирафов. Впервые уникальных животных удалось снять в 2016 году в Танзании.
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