Улицы разбитых фонарей — 16
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей — 16 16+
15 сентября, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.09, 17:38
    Загадка природы: появились редкие кадры из жизни белых жирафов. видеонаблюдение, животные, Кения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗагадка природы: появились редкие кадры из жизни белых жирафов

    Загадка природы: появились редкие кадры из жизни белых жирафов

    комментировать
    Загадка природы: появились редкие кадры из жизни белых жирафов

    Загадка природы: появились редкие кадры из жизни белых жирафов

    Загадка природы: появились редкие кадры из жизни белых жирафов

      В заповеднике на северо-востоке Кении удалось снять двух белых жирафов — мать и детеныша.

      Как оказалось, они не альбиносы. У животных — редкая генетическая мутация, при которой теряется привычный окрас, но цвет глаз не меняется.

      Эти кадры стали всего лишь третьим свидетельством существования белых жирафов. Впервые уникальных животных удалось снять в 2016 году в Танзании.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru