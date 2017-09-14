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  • 14.09, 14:36

    Сборная России обновила антирекорд в рейтинге FIFA

    2 комментария

    Сборная России обновила антирекорд в рейтинге FIFA

    Сборная России обновила антирекорд в рейтинге FIFA

    Сборная России вновь потеряла позиции в рейтинге Международной федерации футбола, обновив исторический антирекорд.

    В сентябрьском рейтинге FIFA сборная России оказалась на 64-м месте. Предыдущий антирекорд — 63-е место — был зафиксирован в июне. Месяцем ранее российская команда располагалась строчкой выше.

    На первое место в рейтинге вернулась сборная Германии. Лидировавшая ранее Бразилия опустилась на вторую строчку. В тройку лучших также вошла Португалия, поднявшаяся на три строчки, а выбыла из нее команда Аргентины — четвертое место. На пятое место поднялась Бельгия.

    В целом состав десятки лучших за месяц не изменился. В ней также остаются команды Польши, Швейцарии, Франции, Чили и Колумбии.

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