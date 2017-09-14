Сборная России обновила антирекорд в рейтинге FIFA

Сборная России вновь потеряла позиции в рейтинге Международной федерации футбола, обновив исторический антирекорд.
В сентябрьском рейтинге FIFA сборная России оказалась на 64-м месте. Предыдущий антирекорд — 63-е место — был зафиксирован в июне. Месяцем ранее российская команда располагалась строчкой выше.
На первое место в рейтинге вернулась сборная Германии. Лидировавшая ранее Бразилия опустилась на вторую строчку. В тройку лучших также вошла Португалия, поднявшаяся на три строчки, а выбыла из нее команда Аргентины — четвертое место. На пятое место поднялась Бельгия.
В целом состав десятки лучших за месяц не изменился. В ней также остаются команды Польши, Швейцарии, Франции, Чили и Колумбии.
На первое место в рейтинге вернулась сборная Германии. Лидировавшая ранее Бразилия опустилась на вторую строчку. В тройку лучших также вошла Португалия, поднявшаяся на три строчки, а выбыла из нее команда Аргентины — четвертое место. На пятое место поднялась Бельгия.
В целом состав десятки лучших за месяц не изменился. В ней также остаются команды Польши, Швейцарии, Франции, Чили и Колумбии.
NEW #FIFARANKING— FIFA.com (@FIFAcom) September 14, 2017
🇩🇪🔝
🇵🇹&🇧🇪 into top 5⃣
🇵🇪@SeleccionPeru, @NorthernIreland & 🇸🇾Syria reach all-time highs 💪
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