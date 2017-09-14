«Пристанище эковандалов»: Минприроды собирается усилить охрану в парке «Зарядье»

В Министерстве природы отреагировали на уничтожение растений на территории недавно открывшегося в столице парка «Зарядье».
Пресс-секретарь Минприроды Николай Гудков заявил, что в ведомстве считают необходимым усилить охрану в парке, чтобы предотвратить случаи вандализма. Также он предлагает провести разъяснительные беседы с москвичами и гостями столицы, которые посещают парк.
Николай Гудков: «Говорить об ущербе окружающей среде нельзя, очевидно, можно квалифицировать уничтожение растений как порчу имущества. При этом считаем необходимым усилить охрану на территории парка и разъяснительную работу с посетителями».
Гудков отметил, что редкие растения, которые использовали для озеленения в ландшафтном парке, выращивали в питомниках. За первую неделю работы «Зарядья» вандалы успели уничтожить около 10 тысяч растений. Он подчеркнул, что изначально парк создавался не только как зона для прогулок и отдыха, но и территория экопросвещения.
Николай Гудков: «Сейчас получается наоборот — парк стал пристанищем эковандалов».
Ситуацию прокомментировал и руководитель садово-парковой службы «Зарядье» Игорь Сафиуллин. Он заявил, что сейчас специалисты подсчитывают сумму ущерба, передает ТАСС.
Игорь Сафиуллин: «Пока мы не озвучиваем никакой информации, потому что происходит ее анализ. Поток людей уходит — мы начинаем все подсчитывать и опять что-то находим».
В компании «Мосинжпроект», которая занималась строительством парка, выразили удивление в связи со случаями вандализма. Строители не ожидали, что посетители начнут уничтожать растения и портить объекты в «Зарядье».
Галина Гордюшина, директор по проектированию объектов гражданского строительства: «Мы не ожидали. Мы имеем проблему, с которой просто будем бороться».
Между тем Гордюшина отметила: после того, как в СМИ появилась информация об уничтожении растений в «Зарядье», посетители стали вести себя аккуратнее и бережнее относиться к объектам. Она добавила, что сумма ущерба ей неизвестна.
В свою очередь главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов предложил раз в неделю закрывать «Зарядье» на санитарный день, чтобы ухаживать за растениями и давать им время прижиться. Кроме того, он считает нужным ограничить для посетителей хождение по зеленым зонам.
Сергей Кузнецов: «Изначально концепция парка „Зарядье“ предполагала, что это будет место без заборов и каких-либо ограничений, но сейчас мы понимаем: если ничего не сделать, мы многое потеряем».
«Зарядье» — первый крупный парк, открывшийся в столице за последние десятки лет. Его в День города посетил президент Владимир Путин.
Николай Гудков: «Говорить об ущербе окружающей среде нельзя, очевидно, можно квалифицировать уничтожение растений как порчу имущества. При этом считаем необходимым усилить охрану на территории парка и разъяснительную работу с посетителями».
Гудков отметил, что редкие растения, которые использовали для озеленения в ландшафтном парке, выращивали в питомниках. За первую неделю работы «Зарядья» вандалы успели уничтожить около 10 тысяч растений. Он подчеркнул, что изначально парк создавался не только как зона для прогулок и отдыха, но и территория экопросвещения.
Николай Гудков: «Сейчас получается наоборот — парк стал пристанищем эковандалов».
Ситуацию прокомментировал и руководитель садово-парковой службы «Зарядье» Игорь Сафиуллин. Он заявил, что сейчас специалисты подсчитывают сумму ущерба, передает ТАСС.
Игорь Сафиуллин: «Пока мы не озвучиваем никакой информации, потому что происходит ее анализ. Поток людей уходит — мы начинаем все подсчитывать и опять что-то находим».
В компании «Мосинжпроект», которая занималась строительством парка, выразили удивление в связи со случаями вандализма. Строители не ожидали, что посетители начнут уничтожать растения и портить объекты в «Зарядье».
Галина Гордюшина, директор по проектированию объектов гражданского строительства: «Мы не ожидали. Мы имеем проблему, с которой просто будем бороться».
Между тем Гордюшина отметила: после того, как в СМИ появилась информация об уничтожении растений в «Зарядье», посетители стали вести себя аккуратнее и бережнее относиться к объектам. Она добавила, что сумма ущерба ей неизвестна.
В свою очередь главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов предложил раз в неделю закрывать «Зарядье» на санитарный день, чтобы ухаживать за растениями и давать им время прижиться. Кроме того, он считает нужным ограничить для посетителей хождение по зеленым зонам.
Сергей Кузнецов: «Изначально концепция парка „Зарядье“ предполагала, что это будет место без заборов и каких-либо ограничений, но сейчас мы понимаем: если ничего не сделать, мы многое потеряем».
«Зарядье» — первый крупный парк, открывшийся в столице за последние десятки лет. Его в День города посетил президент Владимир Путин.
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