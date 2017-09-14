Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.09, 13:04
    Газманов презентовал на «Новой волне» песню про Крымский мост. Газманов, Крым, мосты, поэзия и поэты, строительство, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГазманов презентовал на «Новой волне» песню про Крымский мост

    Газманов презентовал на «Новой волне» песню про Крымский мост

    1 комментарий
    Газманов презентовал на «Новой волне» песню про Крымский мост

    Газманов презентовал на «Новой волне» песню про Крымский мост

    Газманов презентовал на «Новой волне» песню про Крымский мост

      Премьера песни, которая заняла первое место в конкурсе песен и стихов про Крымский мост, состоялась на «Новой волне» в Сочи. Ее исполнил народный артист РФ Олег Газманов.

      Автор песни Леонид Чернышёв, водитель из Иванова, стал гостем «Новой волны». Он приехал в Сочи вместе с детьми Марией и Владимиром. На российском курорте семья Чернышёвых посетила прибрежный кластер Игр-2014 с ледовыми дворцами. После прогулки победитель конкурса и его семья отправились на концерт звезд российской эстрады, где прозвучала песня про Крымский мост. Она вошла в программу «Дня премьер» на «Новой волне». Специально для фестиваля в Сочи авторская гитарная версия песни прошла студийную обработку.

      Леонид Чернышёв, победитель конкурса песен и стихов про Крымский мост: «Эмоции зашкаливают, сердце стучит и не может остановиться от радости. Выступление Олега огромное впечатление произвело. Человек вложил душу в исполнение, подарил жизнь этой песне. Я тронут до глубины души. Спасибо всем, кто дал нам с детьми возможность быть здесь, видеть все это. Теперь очень жду поездку на стройку Крымского моста. Хочу увидеть этот масштаб, какими руками собирается это грандиозное сооружение».

      смотретьНа конкурс песен и стихов про Крымский мост поступило более 1000 работ
      На конкурс песен и стихов про Крымский мост поступило более 1000 работ
      Олег Газманов, народный артист РФ: «Это действительно грандиозная стройка. Это то, что, возможно, соединяет нашу нацию, наш народ. Мне очень понравились слова: „…он создан русскою душой, ее рабочими руками“. Так просто и красиво. И это действительно так. Хочу полететь и посмотреть на Крымский мост».

      смотретьПобедитель конкурса из Иванова рассказал о своей песне про Крымский мост
      Победитель конкурса из Иванова рассказал о своей песне про Крымский мост
      В этом месяце Леонид Чернышёв поедет на экскурсию по стройплощадке Крымского моста. Вместе с Леонидом большую стройку увидят авторы песен, занявшие второе и третье места в конкурсе, а также тройка лидеров номинации «Стихотворение про Крымский мост».

      Мост через Керченский пролив: как идет стройка века НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

      Новости по теме

      Воссоединение Крыма с Россией

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru