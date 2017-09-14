Газманов презентовал на «Новой волне» песню про Крымский мост

Премьера песни, которая заняла первое место в конкурсе песен и стихов про Крымский мост, состоялась на «Новой волне» в Сочи. Ее исполнил народный артист РФ Олег Газманов.
Автор песни Леонид Чернышёв, водитель из Иванова, стал гостем «Новой волны». Он приехал в Сочи вместе с детьми Марией и Владимиром. На российском курорте семья Чернышёвых посетила прибрежный кластер Игр-2014 с ледовыми дворцами. После прогулки победитель конкурса и его семья отправились на концерт звезд российской эстрады, где прозвучала песня про Крымский мост. Она вошла в программу «Дня премьер» на «Новой волне». Специально для фестиваля в Сочи авторская гитарная версия песни прошла студийную обработку.
Леонид Чернышёв, победитель конкурса песен и стихов про Крымский мост: «Эмоции зашкаливают, сердце стучит и не может остановиться от радости. Выступление Олега огромное впечатление произвело. Человек вложил душу в исполнение, подарил жизнь этой песне. Я тронут до глубины души. Спасибо всем, кто дал нам с детьми возможность быть здесь, видеть все это. Теперь очень жду поездку на стройку Крымского моста. Хочу увидеть этот масштаб, какими руками собирается это грандиозное сооружение».
Олег Газманов, народный артист РФ: «Это действительно грандиозная стройка. Это то, что, возможно, соединяет нашу нацию, наш народ. Мне очень понравились слова: „…он создан русскою душой, ее рабочими руками“. Так просто и красиво. И это действительно так. Хочу полететь и посмотреть на Крымский мост».
В этом месяце Леонид Чернышёв поедет на экскурсию по стройплощадке Крымского моста. Вместе с Леонидом большую стройку увидят авторы песен, занявшие второе и третье места в конкурсе, а также тройка лидеров номинации «Стихотворение про Крымский мост».
Леонид Чернышёв, победитель конкурса песен и стихов про Крымский мост: «Эмоции зашкаливают, сердце стучит и не может остановиться от радости. Выступление Олега огромное впечатление произвело. Человек вложил душу в исполнение, подарил жизнь этой песне. Я тронут до глубины души. Спасибо всем, кто дал нам с детьми возможность быть здесь, видеть все это. Теперь очень жду поездку на стройку Крымского моста. Хочу увидеть этот масштаб, какими руками собирается это грандиозное сооружение».
Олег Газманов, народный артист РФ: «Это действительно грандиозная стройка. Это то, что, возможно, соединяет нашу нацию, наш народ. Мне очень понравились слова: „…он создан русскою душой, ее рабочими руками“. Так просто и красиво. И это действительно так. Хочу полететь и посмотреть на Крымский мост».
В этом месяце Леонид Чернышёв поедет на экскурсию по стройплощадке Крымского моста. Вместе с Леонидом большую стройку увидят авторы песен, занявшие второе и третье места в конкурсе, а также тройка лидеров номинации «Стихотворение про Крымский мост».
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