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  • 14.09, 13:04

    В ЛНР предложили отправить миротворцев ООН на «границу Австрии с Австралией»

    9 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Евгений Одиноков
    В ЛНР предложили отправить миротворцев ООН на «границу Австрии с Австралией»

    В ЛНР предложили отправить миротворцев ООН на «границу Австрии с Австралией»

    В ЛНР предложили отправить миротворцев ООН на «границу Австрии с Австралией»
  • Фото: РИА Новости, Евгений Одиноков

    • На границе России и провозглашенной ЛНР никаких проблем нет, в появлении миротворцев ООН на этом участке нет необходимости. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Владислав Дейнего.

    Владислав Дейнего: «На нашей границе с Россией контингента не будет. У нас на этой границе проблем нет. Соответственно, там миротворцы не нужны».

    По его мнению, Госдепартаменту следует изучить возможность размещения миротворцев «на границе Австрии с Австралией», передает RT. Это, в числе прочего, поможет американским дипломатам выучить географию, считает Дейнего.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что идея отправки миротворцев ООН на Украину достойна внимания и может привести к восстановлению «украинского суверенитета». При этом Вашингтон, по ее словам, выступает за распространение миссии ООН на всю территорию юго-востока Украины, включая границу с Россией.

    смотретьПутин допустил размещение миротворцев на всей территории Донбасса
    Путин допустил размещение миротворцев на всей территории Донбасса
    В Госдуме РФ американскую позицию по миротворцам подвергли критике. Так, первый заместитель председателя комитета нижней палаты по международным делам Дмитрий Новиков усомнился в необходимости миротворцев на границе, поскольку Россия и Украина не ведут между собой войну. По его словам, миротворческий контингент следует разместить на линии соприкосновения в Донбассе, как изначально и предлагала Москва.

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