В ЛНР предложили отправить миротворцев ООН на «границу Австрии с Австралией»

На границе России и провозглашенной ЛНР никаких проблем нет, в появлении миротворцев ООН на этом участке нет необходимости. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Владислав Дейнего.
Владислав Дейнего: «На нашей границе с Россией контингента не будет. У нас на этой границе проблем нет. Соответственно, там миротворцы не нужны».
По его мнению, Госдепартаменту следует изучить возможность размещения миротворцев «на границе Австрии с Австралией», передает RT. Это, в числе прочего, поможет американским дипломатам выучить географию, считает Дейнего.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что идея отправки миротворцев ООН на Украину достойна внимания и может привести к восстановлению «украинского суверенитета». При этом Вашингтон, по ее словам, выступает за распространение миссии ООН на всю территорию юго-востока Украины, включая границу с Россией.
В Госдуме РФ американскую позицию по миротворцам подвергли критике. Так, первый заместитель председателя комитета нижней палаты по международным делам Дмитрий Новиков усомнился в необходимости миротворцев на границе, поскольку Россия и Украина не ведут между собой войну. По его словам, миротворческий контингент следует разместить на линии соприкосновения в Донбассе, как изначально и предлагала Москва.
По его мнению, Госдепартаменту следует изучить возможность размещения миротворцев «на границе Австрии с Австралией», передает RT. Это, в числе прочего, поможет американским дипломатам выучить географию, считает Дейнего.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что идея отправки миротворцев ООН на Украину достойна внимания и может привести к восстановлению «украинского суверенитета». При этом Вашингтон, по ее словам, выступает за распространение миссии ООН на всю территорию юго-востока Украины, включая границу с Россией.
В Госдуме РФ американскую позицию по миротворцам подвергли критике. Так, первый заместитель председателя комитета нижней палаты по международным делам Дмитрий Новиков усомнился в необходимости миротворцев на границе, поскольку Россия и Украина не ведут между собой войну. По его словам, миротворческий контингент следует разместить на линии соприкосновения в Донбассе, как изначально и предлагала Москва.
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