В Китае умерла старейшая в мире панда

В возрасте 37 лет умерла панда, которая считалась самой старой в мире.
Медведица по кличке Басы скончалась накануне утром в исследовательском центре больших панд города Фучжоу, провинция Фуцзянь, сообщает Газета.Ru.
Басы родилась в 1980 году в провинции Сычуань. В возрасте четырех лет она упала в реку, откуда была спасена местными жителями. Ее назвали в честь ущелья, через которое протекала река.
В январе 2017 года Басы исполнилось 37 лет, в августе Книга рекордов Гиннесса официально признала ее самой старой пандой из живущих в неволе.
Басы родилась в 1980 году в провинции Сычуань. В возрасте четырех лет она упала в реку, откуда была спасена местными жителями. Ее назвали в честь ущелья, через которое протекала река.
В январе 2017 года Басы исполнилось 37 лет, в августе Книга рекордов Гиннесса официально признала ее самой старой пандой из живущих в неволе.
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