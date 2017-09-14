«Величайшее событие»: Третьяк поделился с НТВ воспоминаниями о легендарной суперсерии с канадцами

45 лет назад проходила хоккейная суперсерия СССР — Канада. Вспомнили, как это было #ЗаМинуту #видео pic.twitter.com/Mr5iLL1XXb — НТВ (@ntvru) September 13, 2017

Матчи 1972 года против канадцев Владислав Третьяк назвал главным событием мирового хоккея, которое можно сравнить с полетом Гагарина в космос и высадкой американских астронавтов на Луну.: «Мы хотели доказать, что есть другой хоккей, показать его, и что мы не слабее профессиональных хоккеистов. Хотя много лет они отказывались с нами встречаться, они говорили: „Что вы с нами будете играть, мы вас обыграем с двухзначным счетом, перебьем, во втором периоде некому будет выходить“… Конечно, очень сильное было волнение. И вообще эти игры вошли в историю XX века как величайшие события в хоккейном мире. Мы открывали окно для европейских хоккеистов. Сегодня, смотрите, и финны, и шведы, и чехи — кто только уже не играет в Национальной хоккейной лиге».Несмотря на то, что серия завершилась с результатом 4:3 в пользу Канады, Третьяк уверен, что именно благодаря этому суперсерию помнят и будут помнить всю жизнь.: «Мы упустили свою победу. Последний период мы выигрывали со счетом 5:3, и просто умудриться надо было… Но знаете, вот так Бог сделал, но зато эту суперсерию помнят всю жизнь. Я сегодня такую вещь скажу, которую я очень редко говорю. Если бы канадцы проиграли, они бы не придавали значения этим играм вообще. Они просто бы забыли этот шок и позор. А так как они выиграли в упорной борьбе буквально на последней секунде, они вспоминают эти игры, у них вышел доллар канадский, марки, посвященные этому. Эти игры они вспоминают, потому что это действительно был потрясающий хоккей, и у них еще была победа».Глава ФХР также отметил, что после той суперсерии канадцы взяли на вооружение советский стиль игры и сейчас «играют в большинстве своем в наш хоккей».Полная версия интервью — в видеоматериале.