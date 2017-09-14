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  • 14.09, 11:33

    Главу аэропорта в Таджикистане завернуло в ковер и ударило о камень при взлете вертолета президента

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    Главу аэропорта в Таджикистане завернуло в ковер и ударило о камень при взлете вертолета президента

    Главу аэропорта в Таджикистане завернуло в ковер и ударило о камень при взлете вертолета президента

    Начальник аэропорта таджикистанского города Хорог погиб, когда провожал президентский вертолет, улетавший в Душанбе.

    Начальник хорогского аэропорта был среди чиновников, которые встречали и провожали президента Эмомали Рахмона во время его поездки в Дарвазский район в Горно-Бадахшанской автономной области. Трагический инцидент в воздушной гавани произошел накануне.

    Дилдор Максудшоев, начальник аэропорта, оказался слишком близко к президентскому вертолету, когда тот взлетал. Порывами ветра от лопастей его отбросило, мужчина при падении ударился головой о камень. В результате он получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу. Местные власти называют его гибель нелепой случайностью.

    По данным ASIA-Plus, когда вертолет президента Рахмона начал подниматься в воздух, ковер, постеленный на земле, на котором стоял Максудшоев, свернулся. А затем под сильными порывами ветра ковер вместе с главой аэропорта отбросило на камень.

    Эмомали Рахмон в ходе своего визита встречался с пострадавшими от сошедшего летом селевого потока. В селе Яхчи Сор для них были возведены новые дома.

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