Учитель и Поклонская встретились лицом к лицу: фото

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель и активная противница показа этой кинокартины депутат Госдумы Наталья Поклонская встретились лично.
Фотографию встречи опубликовало агентство ТАСС на своей странице в Facebook. Когда и при каких обстоятельствах был сделан снимок, не уточняется.
Скандал вокруг фильма «Матильда» в последнее время начал обретать радикальные формы. Так, неизвестные сожгли две машины у офиса адвоката Алексея Учителя Константина Добрынина в Москве и разбросали вокруг листовки с надписью «За Матильду гореть». А ранее в Петербурге кинули несколько бутылок с коктейлями Молотова в здание, где находится и студия «Рок» Учителя.
В результате объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» решила отказаться от показа фильма «Матильда» из соображений безопасности. После этого Поклонская выразила мнение, что кинотеатры, отменившие показы, просто уважают чувства людей.
Ранее глава Минкульта РФ Владимир Мединский заявлял, что «чаша его терпения переполнена» и он возмущен истерией вокруг «обычного художественного фильма». При этом он попросил главу МВД обеспечить безопасность на показах «Матильды».
Скандал вокруг фильма «Матильда» в последнее время начал обретать радикальные формы. Так, неизвестные сожгли две машины у офиса адвоката Алексея Учителя Константина Добрынина в Москве и разбросали вокруг листовки с надписью «За Матильду гореть». А ранее в Петербурге кинули несколько бутылок с коктейлями Молотова в здание, где находится и студия «Рок» Учителя.
В результате объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» решила отказаться от показа фильма «Матильда» из соображений безопасности. После этого Поклонская выразила мнение, что кинотеатры, отменившие показы, просто уважают чувства людей.
Ранее глава Минкульта РФ Владимир Мединский заявлял, что «чаша его терпения переполнена» и он возмущен истерией вокруг «обычного художественного фильма». При этом он попросил главу МВД обеспечить безопасность на показах «Матильды».
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