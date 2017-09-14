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  • 14.09, 13:04

    Учитель и Поклонская встретились лицом к лицу: фото

    1 комментарий
    Учитель и Поклонская встретились лицом к лицу: фото

    Учитель и Поклонская встретились лицом к лицу: фото

    Учитель и Поклонская встретились лицом к лицу: фото
  • Фото: ТАСС

    • Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель и активная противница показа этой кинокартины депутат Госдумы Наталья Поклонская встретились лично.

    Фотографию встречи опубликовало агентство ТАСС на своей странице в Facebook. Когда и при каких обстоятельствах был сделан снимок, не уточняется.

    Скандал вокруг фильма «Матильда» в последнее время начал обретать радикальные формы. Так, неизвестные сожгли две машины у офиса адвоката Алексея Учителя Константина Добрынина в Москве и разбросали вокруг листовки с надписью «За Матильду гореть». А ранее в Петербурге кинули несколько бутылок с коктейлями Молотова в здание, где находится и студия «Рок» Учителя.

    В результате объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» решила отказаться от показа фильма «Матильда» из соображений безопасности. После этого Поклонская выразила мнение, что кинотеатры, отменившие показы, просто уважают чувства людей.

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    Ранее глава Минкульта РФ Владимир Мединский заявлял, что «чаша его терпения переполнена» и он возмущен истерией вокруг «обычного художественного фильма». При этом он попросил главу МВД обеспечить безопасность на показах «Матильды».

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