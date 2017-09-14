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  • 14.09, 11:33
    Верховный суд России признал Apple Watch электронным устройством. Apple, гаджеты, суды, таможня, тарифы и цены, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВерховный суд России признал Apple Watch электронным устройством

    Верховный суд России признал Apple Watch электронным устройством

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    Верховный суд России признал Apple Watch электронным устройством

    Верховный суд России признал Apple Watch электронным устройством

      Пока весь мир обсуждает новые iPhone, важный вердикт для компании Apple принял Верховный суд России. Он решил, что «умные» часы Apple Watch — это не наручные часы, а электронное устройство, и теперь есть вероятность, что часы от Apple в России могут подешеветь.

      Компания Apple спорила с Федеральной таможенной службой почти два года. В конце 2015 года ФТС решила, что Apple Watch — это не электронное устройство, а обычные наручные часы, а их ввоз на территорию России облагается пошлиной в 10%.

      Apple в свою очередь доказывала: часы без смартфона не работают и потому относятся к категории «беспроводное устройство для приема и передачи данных» — за них импортную пошлину платить не надо.

      Компания трижды проигрывала в российских судах таможенникам. В начале 2016 года сообщалось, что из-за новой пошлины смарт-часы от Apple подорожали в России на 7–17% в зависимости от модели.

      В итоге дело дошло до Верховного суда, и тот встал на сторону Apple.

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