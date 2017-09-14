Верховный суд России признал Apple Watch электронным устройством

Пока весь мир обсуждает новые iPhone, важный вердикт для компании Apple принял Верховный суд России. Он решил, что «умные» часы Apple Watch — это не наручные часы, а электронное устройство, и теперь есть вероятность, что часы от Apple в России могут подешеветь.
Компания Apple спорила с Федеральной таможенной службой почти два года. В конце 2015 года ФТС решила, что Apple Watch — это не электронное устройство, а обычные наручные часы, а их ввоз на территорию России облагается пошлиной в 10%.
Apple в свою очередь доказывала: часы без смартфона не работают и потому относятся к категории «беспроводное устройство для приема и передачи данных» — за них импортную пошлину платить не надо.
Компания трижды проигрывала в российских судах таможенникам. В начале 2016 года сообщалось, что из-за новой пошлины смарт-часы от Apple подорожали в России на 7–17% в зависимости от модели.
В итоге дело дошло до Верховного суда, и тот встал на сторону Apple.
Apple в свою очередь доказывала: часы без смартфона не работают и потому относятся к категории «беспроводное устройство для приема и передачи данных» — за них импортную пошлину платить не надо.
Компания трижды проигрывала в российских судах таможенникам. В начале 2016 года сообщалось, что из-за новой пошлины смарт-часы от Apple подорожали в России на 7–17% в зависимости от модели.
В итоге дело дошло до Верховного суда, и тот встал на сторону Apple.
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