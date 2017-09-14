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  • 14.09, 11:34
    Россияне назвали необходимую для счастья сумму денег. опросы, социология и статистика, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссияне назвали необходимую для счастья сумму денег

    Россияне назвали необходимую для счастья сумму денег

    6 комментариев
    Россияне назвали необходимую для счастья сумму денег

    Россияне назвали необходимую для счастья сумму денег

    Россияне назвали необходимую для счастья сумму денег

      Стало известно, сколько россиянам нужно денег для счастья.

      Согласно опросу, проведенному по всей стране порталом Superjob, средняя сумма — 184 тысячи рублей в месяц.

      Интересно, что два года назад россияне говорили про 175 тысяч. Авторы опроса видят связь между этими цифрами и экономической ситуацией в стране. В непростые времена россияне согласны на меньшее. Но когда жить становится лучше, запросы тоже растут.

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