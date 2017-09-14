Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.09, 11:34
    Больницы ДНР приняли 300 больных с подконтрольной Киеву территории. больницы, ДНР, медицина, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБольницы ДНР приняли 300 больных с подконтрольной Киеву территории

    Больницы ДНР приняли 300 больных с подконтрольной Киеву территории

    комментировать
    Больницы ДНР приняли 300 больных с подконтрольной Киеву территории

    Больницы ДНР приняли 300 больных с подконтрольной Киеву территории

    Больницы ДНР приняли 300 больных с подконтрольной Киеву территории

      В Донбассе подводят первые итоги масштабной гуманитарной программы. Те, кто живет на подконтрольной Киеву территории, уже полгода могут свободно и совершенно бесплатно получить помощь в клиниках провозглашенной ДНР. Пока украинские власти неуклонно ужесточают экономическую и социальную блокаду непризнанных республик, Донецк и Луганск, напротив, выступили с инициативой, призванной объединить население.

      Попасть на прием к профессору Эмилю Фисталю в мирное время было непросто, все-таки врач с именем — 52 года профессионального стажа. Сейчас — война, а у кабинета Фисталя снова очередь. Многие к видному врачу приезжают с Украины. Принятая в ДНР гуманитарная программа гарантирует бесплатную медицинскую помощь всем жителям Донецкой области, независимо от того, по чью сторону фронта они оказались.

      Эмиль Фисталь: «С весны к нам обратились около 300 человек. И мы всех принимаем, и не потому, что нас попросили, это наша святая обязанность — всегда оказывать помощь пострадавшим».

      Бесплатное медицинское обслуживание для жителей всей Донецкой области действует в ДНР с начала весны, и об этом, несмотря на украинскую информационную блокаду, узнает все больше людей с той стороны.

      В свою программу самопровозглашенная республика включила бесплатное эндопротезирование — дорогой и высокотехнологичный вид медицинской помощи. Искусственный протез, который, к примеру, вживляют вместо поврежденного сустава, стоит от 100 тысяч рублей. В листе ожидания на операцию очередь на месяц вперед.

      Официально цель гуманитарной программы — объединение жителей Донбасса, разделенных войной. Громкий, казалось бы, лозунг, за которым стоит практическая и безвозмездная помощь гражданам Украины от самопровозглашенной республики.

      Новости по теме

      Кризис на Украине

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru