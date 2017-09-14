Больницы ДНР приняли 300 больных с подконтрольной Киеву территории

В Донбассе подводят первые итоги масштабной гуманитарной программы. Те, кто живет на подконтрольной Киеву территории, уже полгода могут свободно и совершенно бесплатно получить помощь в клиниках провозглашенной ДНР. Пока украинские власти неуклонно ужесточают экономическую и социальную блокаду непризнанных республик, Донецк и Луганск, напротив, выступили с инициативой, призванной объединить население.

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Попасть на прием к профессору Эмилю Фисталю в мирное время было непросто, все-таки врач с именем — 52 года профессионального стажа. Сейчас — война, а у кабинета Фисталя снова очередь. Многие к видному врачу приезжают с Украины. Принятая в ДНР гуманитарная программа гарантирует бесплатную медицинскую помощь всем жителям Донецкой области, независимо от того, по чью сторону фронта они оказались.



Эмиль Фисталь: «С весны к нам обратились около 300 человек. И мы всех принимаем, и не потому, что нас попросили, это наша святая обязанность — всегда оказывать помощь пострадавшим».



Бесплатное медицинское обслуживание для жителей всей Донецкой области действует в ДНР с начала весны, и об этом, несмотря на украинскую информационную блокаду, узнает все больше людей с той стороны.



В свою программу самопровозглашенная республика включила бесплатное эндопротезирование — дорогой и высокотехнологичный вид медицинской помощи. Искусственный протез, который, к примеру, вживляют вместо поврежденного сустава, стоит от 100 тысяч рублей. В листе ожидания на операцию очередь на месяц вперед.



Официально цель гуманитарной программы — объединение жителей Донбасса, разделенных войной. Громкий, казалось бы, лозунг, за которым стоит практическая и безвозмездная помощь гражданам Украины от самопровозглашенной республики.