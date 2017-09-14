Штормовой ветер едва не сдул самолет при посадке в аэропорту Амстердама: видео

В воздушной гавани Схипхол в Нидерландах из-за штормового ветра отменили две сотни рейсов. Но некоторым самолетам все же пришлось садиться в экстремальных условиях.

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На кадрах из аэропорта видно, как один из самолетов заходит на посадку в сложных погодных условиях. Порывы штормового ветра достигали 120 километров в час.



Как видно на записи, лайнер буквально сдувало и кренило при приземлении. Но в результате всем пилотам удалось успешно посадить воздушные суда в Схипхоле.

