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  • 14.09, 11:33
    Штормовой ветер едва не сдул самолет при посадке в аэропорту Амстердама: видео. аэропорты, Нидерланды, погода, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШтормовой ветер едва не сдул самолет при посадке в аэропорту Амстердама: видео

    Штормовой ветер едва не сдул самолет при посадке в аэропорту Амстердама: видео

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    Штормовой ветер едва не сдул самолет при посадке в аэропорту Амстердама: видео

    Штормовой ветер едва не сдул самолет при посадке в аэропорту Амстердама: видео

    Штормовой ветер едва не сдул самолет при посадке в аэропорту Амстердама: видео

      В воздушной гавани Схипхол в Нидерландах из-за штормового ветра отменили две сотни рейсов. Но некоторым самолетам все же пришлось садиться в экстремальных условиях.

      На кадрах из аэропорта видно, как один из самолетов заходит на посадку в сложных погодных условиях. Порывы штормового ветра достигали 120 километров в час.

      Как видно на записи, лайнер буквально сдувало и кренило при приземлении. Но в результате всем пилотам удалось успешно посадить воздушные суда в Схипхоле.

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