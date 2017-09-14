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  • 14.09, 11:33

    В Госдуме раскритиковали позицию Госдепа по миротворцам в Донбассе

    11 комментариев

    В Госдуме раскритиковали позицию Госдепа по миротворцам в Донбассе

    В Госдуме раскритиковали позицию Госдепа по миротворцам в Донбассе

    Миротворцев ООН следует разместить на линии разграничения в Донбассе, а не на российско-украинской границе. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

    По словам Новикова, идея размещения миротворцев на границе не должна обсуждаться, поскольку Россия и Украина не ведут между собой войну, передает RT.

    Дмитрий Новиков: «С таким же удовольствием Госдеп США мог предложить разместить вооруженные силы миротворцев на границе Украины и Польши, Белоруссии и России, России и Китая, Китая и Индии».

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Изначально речь шла о том, что миротворцы должны находиться только на линии разграничения. Позже глава государства допустил размещение «голубых касок» и на других территориях, где ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки.

    В Киеве к первоначальной российской инициативе отнеслись скептически и выставили свои требования. В частности, Украина потребовала разместить миротворцев на всей территории вооруженного конфликта в Донбассе. Глава МИД РФ Сергей Лавров увидел в позиции Киева противоречия минским соглашениям.

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