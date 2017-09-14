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  • 14.09, 10:03

    Москву и Подмосковье предупредили о шквалистом ветре

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    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    Москву и Подмосковье предупредили о шквалистом ветре

    Москву и Подмосковье предупредили о шквалистом ветре

    Москву и Подмосковье предупредили о шквалистом ветре
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • Ветреная погода с небольшими дождями ожидается в столичном регионе 14 сентября.

    По информации Гидрометцентра России, днем в Москве и Подмосковье Возможны порывы юго-западного ветра до 7–12 м/с, местами — до 15–20 м/с. Воздух прогреется до 21 градуса. Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.

    Ночью температура воздуха опустится до 13–15 градусов. Направление ветра не изменится, возможны порывы до 12–17 м/с.

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