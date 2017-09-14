Москву и Подмосковье предупредили о шквалистом ветре

Ветреная погода с небольшими дождями ожидается в столичном регионе 14 сентября.

По информации Гидрометцентра России, днем в Москве и Подмосковье Возможны порывы юго-западного ветра до 7–12 м/с, местами — до 15–20 м/с. Воздух прогреется до 21 градуса. Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.



Ночью температура воздуха опустится до 13–15 градусов. Направление ветра не изменится, возможны порывы до 12–17 м/с.