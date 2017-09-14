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  • 14.09, 10:03

    На Сахалине водитель сбил пешехода и сам попал под машину

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    На Сахалине водитель сбил пешехода и сам попал под машину

    На Сахалине водитель сбил пешехода и сам попал под машину

    Полицейские выясняют обстоятельства двойного ДТП на Сахалине.

    Инцидент произошел в 20:05 по местному времени накануне на 14-м километре автодороги Южно-Сахалинск — Корсаков. 55-летний мужчина, управлявший Toyota, наехал на переходившего дорогу 39-летнего мужчину.

    Сбивший пешехода водитель покинул салон иномарки, чтобы помочь пострадавшему — в это время его сбил Suzuki Jimny под управлением 72-летнего жителя.

    Пресс-служба Управления МВД РФ по Сахалинской области: «В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения. Пешеходы были одеты в одежду темных тонов без светоотражающих элементов».

    По факту ДТП назначена проверка, сообщает сайт ведомства.

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