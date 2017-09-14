В Сочи прошел необычный хоккейный матч: юношеские команды вышли на лед в
45-ю годовщину суперсерии между канадскими профи и советской сборной.
В Сочи прилетели звезды той самой канадской сборной, что играла в 1972 году. Вместе с Владимиром Путиным они следили за сражением между командами «Луч» и «Виктория» на ледовой арене детского образовательного центра «Сириус».
После окончания матча президент поздравил подрастающих чемпионов и познакомил их с чемпионами прошлого.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы сюда сегодня привезли выдающихся игроков, людей, которые сделали для развития хоккея очень многое. Советские и канадские хоккеисты сыграли выдающуюся серию в 1972 году. Она подтолкнула развитие хоккея. Благодаря этой серии вырос интерес к хоккею в мире».
Канадские ветераны хоккея рассказали о своей спортивной карьере, а Вячеслав Фетисов напутствовал юных спортсменов словами о том, что сейчас у них возможностей для развития намного больше, чем было во времена легендарной суперсерии.
После окончания матча президент поздравил подрастающих чемпионов и познакомил их с чемпионами прошлого.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы сюда сегодня привезли выдающихся игроков, людей, которые сделали для развития хоккея очень многое. Советские и канадские хоккеисты сыграли выдающуюся серию в 1972 году. Она подтолкнула развитие хоккея. Благодаря этой серии вырос интерес к хоккею в мире».
Канадские ветераны хоккея рассказали о своей спортивной карьере, а Вячеслав Фетисов напутствовал юных спортсменов словами о том, что сейчас у них возможностей для развития намного больше, чем было во времена легендарной суперсерии.
45 лет назад проходила хоккейная суперсерия СССР — Канада. Вспомнили, как это было #ЗаМинуту #видео pic.twitter.com/Mr5iLL1XXb— НТВ (@ntvru) September 13, 2017
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