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  • 14.09, 10:03
    Путин познакомил юных хоккеистов с участниками легендарной серии СССР — Канада. Путин, Сочи, дети и подростки, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин познакомил юных хоккеистов с участниками легендарной серии СССР — Канада

    Путин познакомил юных хоккеистов с участниками легендарной серии СССР — Канада

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    • Фото: Климентьев Михаил / ТАСС
    Путин познакомил юных хоккеистов с участниками легендарной серии СССР — Канада

    Путин познакомил юных хоккеистов с участниками легендарной серии СССР — Канада

    Путин познакомил юных хоккеистов с участниками легендарной серии СССР — Канада
    • Фото: Климентьев Михаил / ТАСС

      • В Сочи прошел необычный хоккейный матч: юношеские команды вышли на лед в 45-ю годовщину суперсерии между канадскими профи и советской сборной.

      В Сочи прилетели звезды той самой канадской сборной, что играла в 1972 году. Вместе с Владимиром Путиным они следили за сражением между командами «Луч» и «Виктория» на ледовой арене детского образовательного центра «Сириус».

      После окончания матча президент поздравил подрастающих чемпионов и познакомил их с чемпионами прошлого.

      Владимир Путин, президент РФ: «Мы сюда сегодня привезли выдающихся игроков, людей, которые сделали для развития хоккея очень многое. Советские и канадские хоккеисты сыграли выдающуюся серию в 1972 году. Она подтолкнула развитие хоккея. Благодаря этой серии вырос интерес к хоккею в мире».

      Канадские ветераны хоккея рассказали о своей спортивной карьере, а Вячеслав Фетисов напутствовал юных спортсменов словами о том, что сейчас у них возможностей для развития намного больше, чем было во времена легендарной суперсерии.

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