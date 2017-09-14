Обвиняемый в убийстве Драчёва объявлен в международный розыск

Обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчёва объявлен в международный розыск.
Также обвиняемому была избрана заочная мера пресечения, сообщается на сайте СУ СКР по Хабаровскому краю.
Следственное управление СКР по Хабаровскому краю: «По ходатайству органа следствия в отношении обвиняемого Аллахверанова А.А.о., объявленного в международный розыск, судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».
Ранее Аллахверанов был объявлен в федеральный розыск.
Нападение на чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва произошло у кафе в центре Хабаровска. Спортсмен умер в больнице от травм, полученных в драке с Аллахверановым, который профессионально занимается боевыми видами спорта. Момент убийства сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое молодых людей дерутся один на один, а охранники кафе, находившиеся рядом, вмешиваются только после того, как спортсмен падает без чувств, соперник начинает добивать его ударами в голову.
Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. За информацию о его местонахождении объявлено вознаграждение в размере 500 тыс. рублей.
Следственное управление СКР по Хабаровскому краю: «По ходатайству органа следствия в отношении обвиняемого Аллахверанова А.А.о., объявленного в международный розыск, судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».
Ранее Аллахверанов был объявлен в федеральный розыск.
Нападение на чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва произошло у кафе в центре Хабаровска. Спортсмен умер в больнице от травм, полученных в драке с Аллахверановым, который профессионально занимается боевыми видами спорта. Момент убийства сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое молодых людей дерутся один на один, а охранники кафе, находившиеся рядом, вмешиваются только после того, как спортсмен падает без чувств, соперник начинает добивать его ударами в голову.
Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. За информацию о его местонахождении объявлено вознаграждение в размере 500 тыс. рублей.
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