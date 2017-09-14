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  • 14.09, 08:32

    Обвиняемый в убийстве Драчёва объявлен в международный розыск

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    Обвиняемый в убийстве Драчёва объявлен в международный розыск

    Обвиняемый в убийстве Драчёва объявлен в международный розыск

    Обвиняемый в убийстве Драчёва объявлен в международный розыск

    Обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчёва объявлен в международный розыск.

    Также обвиняемому была избрана заочная мера пресечения, сообщается на сайте СУ СКР по Хабаровскому краю.

    Следственное управление СКР по Хабаровскому краю: «По ходатайству органа следствия в отношении обвиняемого Аллахверанова А.А.о., объявленного в международный розыск, судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

    Ранее Аллахверанов был объявлен в федеральный розыск.

    Нападение на чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва произошло у кафе в центре Хабаровска. Спортсмен умер в больнице от травм, полученных в драке с Аллахверановым, который профессионально занимается боевыми видами спорта. Момент убийства сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое молодых людей дерутся один на один, а охранники кафе, находившиеся рядом, вмешиваются только после того, как спортсмен падает без чувств, соперник начинает добивать его ударами в голову.

    смотретьЗа информацию об убийце пауэрлифтера Драчёва дают полмиллиона рублей
    За информацию об убийце пауэрлифтера Драчёва дают полмиллиона рублей
    Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. За информацию о его местонахождении объявлено вознаграждение в размере 500 тыс. рублей.

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