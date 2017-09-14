Парк «Зарядье» изменил режим работы из-за вандалов

Московский ландшафтный парк «Зарядье» с 14 сентября изменил график работы в связи с необходимостью ликвидации нанесенного вандалами урона.
С 14 сентября вход на территорию, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами. А по понедельникам вход в парк для посетителей будет открываться только с 14:00.
Кроме того, ограждения вокруг парка убирать пока не планируется — предполагается, что это поможет распределить потоки посетителей и повысить контроль.
Павел Трехлеб, директор парка «Зарядье»: «Ввод ограничений — вынужденная мера. Ландшафт парка — его основа, без которой „Зарядье“ не сможет существовать. И если мы сейчас не позаботимся о зеленых растениях, многие из которых пострадали в результате неаккуратных действий посетителей, то они погибнут. Мы уже понимаем, что часть насаждений придется восстанавливать, а ведь была проделана огромная работа по их отбору, заказу, выращиванию и доставке в парк».
Как сообщалось ранее, с момента открытия «Зарядья» посетители уничтожили более 10 тысяч специально выращенных для парка растений. По словам сотрудников парка, некоторые посетители выдирают растения с корнем и уносят с собой в качестве «рассады» для своих огородов.
Кроме того, вандалы повредили стеклянную крышу филармонии и окно медиацентра в «Зарядье».
Кроме того, ограждения вокруг парка убирать пока не планируется — предполагается, что это поможет распределить потоки посетителей и повысить контроль.
Павел Трехлеб, директор парка «Зарядье»: «Ввод ограничений — вынужденная мера. Ландшафт парка — его основа, без которой „Зарядье“ не сможет существовать. И если мы сейчас не позаботимся о зеленых растениях, многие из которых пострадали в результате неаккуратных действий посетителей, то они погибнут. Мы уже понимаем, что часть насаждений придется восстанавливать, а ведь была проделана огромная работа по их отбору, заказу, выращиванию и доставке в парк».
Как сообщалось ранее, с момента открытия «Зарядья» посетители уничтожили более 10 тысяч специально выращенных для парка растений. По словам сотрудников парка, некоторые посетители выдирают растения с корнем и уносят с собой в качестве «рассады» для своих огородов.
Кроме того, вандалы повредили стеклянную крышу филармонии и окно медиацентра в «Зарядье».
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