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  • 14.09, 08:32

    Парк «Зарядье» изменил режим работы из-за вандалов

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    Парк «Зарядье» изменил режим работы <nobr>из-за</nobr> вандалов

    Парк «Зарядье» изменил режим работы из-за вандалов

    Парк «Зарядье» изменил режим работы <nobr>из-за</nobr> вандалов

    Московский ландшафтный парк «Зарядье» с 14 сентября изменил график работы в связи с необходимостью ликвидации нанесенного вандалами урона.

    С 14 сентября вход на территорию, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами. А по понедельникам вход в парк для посетителей будет открываться только с 14:00.

    Кроме того, ограждения вокруг парка убирать пока не планируется — предполагается, что это поможет распределить потоки посетителей и повысить контроль.

    Павел Трехлеб, директор парка «Зарядье»: «Ввод ограничений — вынужденная мера. Ландшафт парка — его основа, без которой „Зарядье“ не сможет существовать. И если мы сейчас не позаботимся о зеленых растениях, многие из которых пострадали в результате неаккуратных действий посетителей, то они погибнут. Мы уже понимаем, что часть насаждений придется восстанавливать, а ведь была проделана огромная работа по их отбору, заказу, выращиванию и доставке в парк».

    Как сообщалось ранее, с момента открытия «Зарядья» посетители уничтожили более 10 тысяч специально выращенных для парка растений. По словам сотрудников парка, некоторые посетители выдирают растения с корнем и уносят с собой в качестве «рассады» для своих огородов.

    Кроме того, вандалы повредили стеклянную крышу филармонии и окно медиацентра в «Зарядье».

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