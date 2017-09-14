В Приамурье мужчина госпитализирован после 2 недель блужданий по тайге

Житель Амурской области сам вышел к людям после исчезновения в тайге в конце августа.
Поиски пропавшего в тайге жителя Зейского района Амурской области велись больше двух недель. Мужчина 1963 года рождения исчез, уехав на служебной машине 29 августа с участка золотодобычи в поселке Береговой. Автомобиль был найден в 10 километрах от переправы через реку Гилюй, а его водитель исчез.
К поисковой операции были привлечены спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности и кинолог с собакой. Сегодня мужчина самостоятельно вышел к людям. Он рассказал, что заблудился в тайге. Сейчас мужчина находится в больнице в стрессовом состоянии, пишет «Интерфакс».
К поисковой операции были привлечены спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности и кинолог с собакой. Сегодня мужчина самостоятельно вышел к людям. Он рассказал, что заблудился в тайге. Сейчас мужчина находится в больнице в стрессовом состоянии, пишет «Интерфакс».
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