Хамство, грубость, воровство: активисты ОНФ провели рейд по российским поликлиникам

Почему пациенты российских поликлиник ходят на перевязки со своим пластырем и куда постоянно девается мыло из больничных туалетов? Журналисты и активисты ОНФ собрали самые нелепые и, к сожалению, такие частые оправдания медицинских работников.
В российских медицинских учреждениях проходит масштабная проверка. Туда наведались активисты Общероссийского народного фронта. И у многих пациентов появился законный повод для некоторого злорадства. Вымогательство, грубость, толчея, проблемы с записью на прием и нежелание руководства исправлять ситуацию, — картина, к сожалению, почти стандартная. И ведь как бессовестно виновные пытаются это скрыть. А порой и того хуже: свалить всю ответственность на посетителей. Активисты ОНФ составили рейтинг самых вопиющих «отмазок» медицинских работников.
Омская поликлиника №11 в рейтинге ОНФ заняла только шестое место. Хотя здесь все пациенты на перевязку пришли со своим пластырем. Но лица у врача и медсестры вытягиваются очень убедительно: мол, никто их об этом не просил.
Оправдания главврачей медицинских учреждений поражают полным отсутствием фантазии. Покрылся пылью экран электронного терминала, им явно давно не пользуются. Начальство опять изумляется: «Как так? Вчера же работал».
С электроникой в поликлиниках вообще как-то не складывается. Медицинский консерватизм тут проявляется в полной мере: какая там запись через Интернет. Например, в Саратове электронное табло используют вроде бы и по назначению, но по старинке: на нем просто расклеивают объявления.
На все беды есть простейшие объяснения. Очереди в регистратуру? «Это вы неудачно зашли». Нет мыла в туалете? «Наверное, его украли». Все узкие специалисты ушли в отпуск? «Так ведь лето». Душно в коридоре? «Так там народу много».
А если пациентам что-то не нравится, то всегда можно пожаловаться. Как в Уфе, где главврач показывает анкеты, ящик для жалоб, обещает, что все замечания проанализируют, изучат и исправят ошибки… И уверяет, что жалобы регулярно отправляют в Минздрав. Вот только ящик, как выяснилось, ни разу не открывался.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Омская поликлиника №11 в рейтинге ОНФ заняла только шестое место. Хотя здесь все пациенты на перевязку пришли со своим пластырем. Но лица у врача и медсестры вытягиваются очень убедительно: мол, никто их об этом не просил.
Оправдания главврачей медицинских учреждений поражают полным отсутствием фантазии. Покрылся пылью экран электронного терминала, им явно давно не пользуются. Начальство опять изумляется: «Как так? Вчера же работал».
С электроникой в поликлиниках вообще как-то не складывается. Медицинский консерватизм тут проявляется в полной мере: какая там запись через Интернет. Например, в Саратове электронное табло используют вроде бы и по назначению, но по старинке: на нем просто расклеивают объявления.
На все беды есть простейшие объяснения. Очереди в регистратуру? «Это вы неудачно зашли». Нет мыла в туалете? «Наверное, его украли». Все узкие специалисты ушли в отпуск? «Так ведь лето». Душно в коридоре? «Так там народу много».
А если пациентам что-то не нравится, то всегда можно пожаловаться. Как в Уфе, где главврач показывает анкеты, ящик для жалоб, обещает, что все замечания проанализируют, изучат и исправят ошибки… И уверяет, что жалобы регулярно отправляют в Минздрав. Вот только ящик, как выяснилось, ни разу не открывался.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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