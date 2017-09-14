«Самый презираемый» бизнесмен США сел в тюрьму за шутку о Хиллари Клинтон

Находящегося под следствием бывшего главу американской фармацевтической компании Мартина Шкрели посадили в тюрьму за комментарий в адрес Хиллари Клинтон за нарушение условий освобождения под залог.
Суд Бруклина постановил, что прозванный «самым презираемым бизнесменом США» бывший глава фармацевтической компании Turing Pharmaceuticals Мартин Шкрели, признанный виновным в махинациях с ценными бумагами, нарушил условия освобождения под залог, теперь он будет дожидаться решения суда по своему делу в заключении.
На прошлой неделе Шкрели оставил на своей странице в Facebook сообщение, в котором пообещал выплатить 5 тысяч долларов любому, кто принесет ему «волос с головы Хиллари Клинтон». Бывшая кандидат в президенты США сейчас проводит тур по стране в поддержку своей книги мемуаров. Позже пост был удален, но скандальной записью заинтересовалась Секретная служба США, занимающаяся охраной первых лиц государства.
Суд в нью-йоркском районе Бруклин признал, что Шкрели этим сообщением доказал угрозу, которую он представляет для общества, и должен быть помещен под стражу до вынесения приговора по своему делу о махинациях с лекарствами.
Напомним, СМИ прозвали Шкрели самым ненавистным бизнесменом Америки после того, как его фармацевтическая фирма выкупила патент на препарат для ВИЧ-инфицированных и подняла цену на лекарство в 40 раз.
На прошлой неделе Шкрели оставил на своей странице в Facebook сообщение, в котором пообещал выплатить 5 тысяч долларов любому, кто принесет ему «волос с головы Хиллари Клинтон». Бывшая кандидат в президенты США сейчас проводит тур по стране в поддержку своей книги мемуаров. Позже пост был удален, но скандальной записью заинтересовалась Секретная служба США, занимающаяся охраной первых лиц государства.
Суд в нью-йоркском районе Бруклин признал, что Шкрели этим сообщением доказал угрозу, которую он представляет для общества, и должен быть помещен под стражу до вынесения приговора по своему делу о махинациях с лекарствами.
Напомним, СМИ прозвали Шкрели самым ненавистным бизнесменом Америки после того, как его фармацевтическая фирма выкупила патент на препарат для ВИЧ-инфицированных и подняла цену на лекарство в 40 раз.
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