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  • 14.09, 05:30

    Захарова назвала претензии США к «Лаборатории Касперского» недобросовестной конкуренцией

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    • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
    Захарова назвала претензии США к «Лаборатории Касперского» недобросовестной конкуренцией

    Захарова назвала претензии США к «Лаборатории Касперского» недобросовестной конкуренцией

    Захарова назвала претензии США к «Лаборатории Касперского» недобросовестной конкуренцией
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

    • По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в историей с запретом продуктов «Лаборатории Касперского» Вашингтону стоит вспомнить о принципах добросовестной конкуренции.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала распоряжение властей США отказаться от продуктов российского разработчика антивирусных программ «Лаборатория Касперского».

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Министерство внутренних дел США заявляет, что продукция „Касперского“ представляет угрозу безопасности. Вот и вся добросовестная конкуренция в трех строчках».

    Такое мнение дипломат выразила на своей странице в Facebook.

    Ранее в «Лаборатории Касперского» выразили уверенность в том, что расследование подтвердит необоснованность предъявленных обвинений в связях с российской разведкой. А в Белом доме назвали использование антивирусных программ российского разработчика «неприемлемым риском».

    смотретьВласти США ограничили использование продукции Kaspersky Lab
    Власти США ограничили использование продукции Kaspersky Lab
    Напомним, Министерство внутренней безопасности США обязало все госучреждения страны в трехмесячный срок прекратить использование продукции «Лаборатории Касперского» из соображений безопасности. «Лабораторию Касперского» уже исключили из списка компаний, предоставляющих услуги в США по госконтрактам. В Кремле это решение США назвали политизированным. ФБР провело обыски в квартирах нескольких сотрудников «Лаборатории» и провело допросы Глава компании Евгений Касперский напомнил, что его организация занимается исключительно кибербезопасностью и не помогает ни одному правительству в мире.

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