Захарова назвала претензии США к «Лаборатории Касперского» недобросовестной конкуренцией

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в историей с запретом продуктов «Лаборатории Касперского» Вашингтону стоит вспомнить о принципах добросовестной конкуренции.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала распоряжение властей США отказаться от продуктов российского разработчика антивирусных программ «Лаборатория Касперского».
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Министерство внутренних дел США заявляет, что продукция „Касперского“ представляет угрозу безопасности. Вот и вся добросовестная конкуренция в трех строчках».
Такое мнение дипломат выразила на своей странице в Facebook.
Ранее в «Лаборатории Касперского» выразили уверенность в том, что расследование подтвердит необоснованность предъявленных обвинений в связях с российской разведкой. А в Белом доме назвали использование антивирусных программ российского разработчика «неприемлемым риском».
Напомним, Министерство внутренней безопасности США обязало все госучреждения страны в трехмесячный срок прекратить использование продукции «Лаборатории Касперского» из соображений безопасности. «Лабораторию Касперского» уже исключили из списка компаний, предоставляющих услуги в США по госконтрактам. В Кремле это решение США назвали политизированным. ФБР провело обыски в квартирах нескольких сотрудников «Лаборатории» и провело допросы Глава компании Евгений Касперский напомнил, что его организация занимается исключительно кибербезопасностью и не помогает ни одному правительству в мире.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Министерство внутренних дел США заявляет, что продукция „Касперского“ представляет угрозу безопасности. Вот и вся добросовестная конкуренция в трех строчках».
Такое мнение дипломат выразила на своей странице в Facebook.
Ранее в «Лаборатории Касперского» выразили уверенность в том, что расследование подтвердит необоснованность предъявленных обвинений в связях с российской разведкой. А в Белом доме назвали использование антивирусных программ российского разработчика «неприемлемым риском».
Напомним, Министерство внутренней безопасности США обязало все госучреждения страны в трехмесячный срок прекратить использование продукции «Лаборатории Касперского» из соображений безопасности. «Лабораторию Касперского» уже исключили из списка компаний, предоставляющих услуги в США по госконтрактам. В Кремле это решение США назвали политизированным. ФБР провело обыски в квартирах нескольких сотрудников «Лаборатории» и провело допросы Глава компании Евгений Касперский напомнил, что его организация занимается исключительно кибербезопасностью и не помогает ни одному правительству в мире.
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