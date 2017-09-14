Не менее 25 человек погибли в горящей исламской школе в Малайзии

В результате пожара в школе для детей из мусульманских семей в
Куала-Лумпуре погибли не менее 25 детей и взрослых.
Как сообщает издание The Star, в результате пожара в религиозной школе на северо-востоке Куала-Лумпура погибли не менее 25 человек, в их числе дети и преподаватели.
Сообщается, что сигнал о пожаре в учебном заведении поступил около 5 часов утра по местному времени. К моменту приезда пожарных здание уже было полностью охвачено огнем.
На месте происшествия продолжаются работы по тушению пожара и разбору завалов.
Сообщается, что сигнал о пожаре в учебном заведении поступил около 5 часов утра по местному времени. К моменту приезда пожарных здание уже было полностью охвачено огнем.
На месте происшествия продолжаются работы по тушению пожара и разбору завалов.
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