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  • 14.09, 05:30
    Не менее 25 человек погибли в горящей исламской школе в Малайзии. Малайзия, пожары, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНе менее 25 человек погибли в горящей исламской школе в Малайзии

    Не менее 25 человек погибли в горящей исламской школе в Малайзии

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    • Фото: @bharianmy / twitter.com
    Не менее 25 человек погибли в горящей исламской школе в Малайзии

    Не менее 25 человек погибли в горящей исламской школе в Малайзии

    Не менее 25 человек погибли в горящей исламской школе в Малайзии
    • Фото: @bharianmy / twitter.com

      • В результате пожара в школе для детей из мусульманских семей в Куала-Лумпуре погибли не менее 25 детей и взрослых.

      Как сообщает издание The Star, в результате пожара в религиозной школе на северо-востоке Куала-Лумпура погибли не менее 25 человек, в их числе дети и преподаватели.

      Сообщается, что сигнал о пожаре в учебном заведении поступил около 5 часов утра по местному времени. К моменту приезда пожарных здание уже было полностью охвачено огнем.

      На месте происшествия продолжаются работы по тушению пожара и разбору завалов.

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