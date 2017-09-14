«Матильда» наносит ответный удар: в Думе выяснят, кто разжигает страсти вокруг фильма

Депутаты требуют от правоохранителей проверить противников фильма «Матильда» на экстремизм. А министр культуры и
пресс-секретарь президента призывают к терпимости. Кого еще век спустя возлюбленная императора заманила в свои сети? И почему многих сегодня так волнует, был ли у свергнутого век назад царя секс до брака?
До какой степени накалился градус противостояния вокруг «Матильды» и есть ли все-таки основания для такой массированной атаки на картину? Специальный репортаж корреспондента НТВ Екатерины Гусельниковой.
Крестный ход в честь перенесения мощей святого Александра Невского тихо и мирно проходит в Петербурге пятый год подряд. Но в этом году некоторые участники шествия использовали его совсем по другому поводу.
Вячеслав Макаров, спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Фигура Николая II, последнего императора, должна быть объединяющей».
Но на деле получается наоборот: в августе студию режиссера Алексея Учителя неизвестные закидали коктейлями Молотова. Затем сожгли машины под окнами его адвоката. Те, кто называют себя православными активистами, свою причастность отрицают, ведь она попадает под уголовную статью. Но при этом предупреждают: дальше будет только хуже.
Александр Калинин, основатель общественной организации «Христианское государство — Святая Русь»: «Я гарантирую, что фильм „Матильда“ и в октябре, и в ноябре, и в декабре в прокат не выйдет. С каждым днем противостояние будет увеличиваться в сторону каких-то более или менее конкретных действий».
МВД и Генпрокуратура молчат, комментариев от них пока нет. Может быть, больше повезет депутатам Ирине Родниной и Оксане Пушкиной, которые попросили ФСБ проверить недругов Учителя и его «Матильды» на экстремизм и терроризм.
Оксана Пушкина, депутат Госдумы, телеведущая: «Угрозы были, поджоги были. Поэтому было разумно подать запрос в соответствующие органы на предмет легитимности этих организаций. Кто эти люди?»
Тем временем, крупнейшая сеть кинотеатров отказалась от проката скандального фильма. Якобы боятся за безопасность зрителей. В интервью телеканалу НТВ Алексей Учитель назвал это ударом в спину: о своем решении прокатчики его даже не предупредили.
В РПЦ «огненные разборки» осудили, но горячих дискуссий по «Матильде» все равно стараются избегать. Еще в июле пресс-секретарь патриарха Александр Волков заявил, что «церковь не должна давать оценку культурным явлениям», что не мешает высказываться отдельным священнослужителям.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Крестный ход в честь перенесения мощей святого Александра Невского тихо и мирно проходит в Петербурге пятый год подряд. Но в этом году некоторые участники шествия использовали его совсем по другому поводу.
Вячеслав Макаров, спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Фигура Николая II, последнего императора, должна быть объединяющей».
Но на деле получается наоборот: в августе студию режиссера Алексея Учителя неизвестные закидали коктейлями Молотова. Затем сожгли машины под окнами его адвоката. Те, кто называют себя православными активистами, свою причастность отрицают, ведь она попадает под уголовную статью. Но при этом предупреждают: дальше будет только хуже.
Александр Калинин, основатель общественной организации «Христианское государство — Святая Русь»: «Я гарантирую, что фильм „Матильда“ и в октябре, и в ноябре, и в декабре в прокат не выйдет. С каждым днем противостояние будет увеличиваться в сторону каких-то более или менее конкретных действий».
МВД и Генпрокуратура молчат, комментариев от них пока нет. Может быть, больше повезет депутатам Ирине Родниной и Оксане Пушкиной, которые попросили ФСБ проверить недругов Учителя и его «Матильды» на экстремизм и терроризм.
Оксана Пушкина, депутат Госдумы, телеведущая: «Угрозы были, поджоги были. Поэтому было разумно подать запрос в соответствующие органы на предмет легитимности этих организаций. Кто эти люди?»
Тем временем, крупнейшая сеть кинотеатров отказалась от проката скандального фильма. Якобы боятся за безопасность зрителей. В интервью телеканалу НТВ Алексей Учитель назвал это ударом в спину: о своем решении прокатчики его даже не предупредили.
В РПЦ «огненные разборки» осудили, но горячих дискуссий по «Матильде» все равно стараются избегать. Еще в июле пресс-секретарь патриарха Александр Волков заявил, что «церковь не должна давать оценку культурным явлениям», что не мешает высказываться отдельным священнослужителям.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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