Умер актер, игравший в «Клане Сопрано» и фильмах Скорсезе

Голливудский актер Фрэнк Винсент скончался во время операции на сердце.
Американский актер Фрэнк Винсент умер в возрасте 78 лет в больнице штата Нью-Джерси во время операции на сердце, которую ему проводили из-за перенесенного несколько дней назад инфаркта. Информация о смерти актера была опубликована на портале TMZ.
Фрэнк Винсент известен зрителям по своим ролям во многих фильмах о гангстерах. Он играл гангстеров в фильмах Мартина Скорсезе «Бешеный бык» (Raging Bull, 1980), «Славные парни» (Goodfellas, 1990) и «Казино» (Casino, 1995). А также снялся в роли Фила Леотардо в популярном сериале Дэвида Чейза «Клан Сопрано» (The Sopranos, 1999–2007). Винсент озвучивал мультфильмы и компьютерные игры.
Фрэнк Винсент известен зрителям по своим ролям во многих фильмах о гангстерах. Он играл гангстеров в фильмах Мартина Скорсезе «Бешеный бык» (Raging Bull, 1980), «Славные парни» (Goodfellas, 1990) и «Казино» (Casino, 1995). А также снялся в роли Фила Леотардо в популярном сериале Дэвида Чейза «Клан Сопрано» (The Sopranos, 1999–2007). Винсент озвучивал мультфильмы и компьютерные игры.
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