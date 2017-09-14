Дачный ответ
ТВ-Эфир
Дачный ответ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.09, 03:59

    Умер актер, игравший в «Клане Сопрано» и фильмах Скорсезе

    комментировать
    • Кадр из фильма «Чикагские похороны», реж. Брайан Каунтер, США, 2009 г.
    Умер актер, игравший в «Клане Сопрано» и фильмах Скорсезе

    Умер актер, игравший в «Клане Сопрано» и фильмах Скорсезе

    Умер актер, игравший в «Клане Сопрано» и фильмах Скорсезе
  • Кадр из фильма «Чикагские похороны», реж. Брайан Каунтер, США, 2009 г.

    • Голливудский актер Фрэнк Винсент скончался во время операции на сердце.

    Американский актер Фрэнк Винсент умер в возрасте 78 лет в больнице штата Нью-Джерси во время операции на сердце, которую ему проводили из-за перенесенного несколько дней назад инфаркта. Информация о смерти актера была опубликована на портале TMZ.

    Фрэнк Винсент известен зрителям по своим ролям во многих фильмах о гангстерах. Он играл гангстеров в фильмах Мартина Скорсезе «Бешеный бык» (Raging Bull, 1980), «Славные парни» (Goodfellas, 1990) и «Казино» (Casino, 1995). А также снялся в роли Фила Леотардо в популярном сериале Дэвида Чейза «Клан Сопрано» (The Sopranos, 1999–2007). Винсент озвучивал мультфильмы и компьютерные игры.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru