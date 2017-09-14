Госдеп: миротворцев ООН следует разместить на границе РФ и Украины

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что миротворческий контингент ООН должен «иметь самый широкий мандат».
Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США: «Мы считаем, что возможное введение миротворческих сил ООН на восток Украины — это идея, которую точно стоит изучить. Мы рассматриваем это, как потенциальное средство для защиты украинских граждан вне зависимости от их этнической принадлежности и национальности. Мы расцениваем это, как возможный путь к восстановлению украинского суверенитета и территориальной целостности».
По словам Науэрт, миротворческие силы «должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности» на всей территории юго-востока Украины, «включая границу с Россией», цитирует ТАСС.
Представитель Госдепа также напомнила, что Вашингтон по-прежнему поддерживает работу «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
Ранее в МИД РФ напомнили, что предлагая привлечь миротворцев в Донбасс, Москва прежде всего хотела обезопасить наблюдателей ОБСЕ, работающих на линии соприкосновения украинских войск и ополченцев. Поэтому миротворческий контингент ООН следует размещать именно там.
В Киеве же настаивают на том, что размещать миссию следует на границе с Россией. В Москве заявляли, что такое возможно лишь после выполнения минских договоренностей. МИД РФ уже направил председателю Совбеза ООН и генеральному секретарю организации проект документа о работе миротворческой миссии по защите наблюдателей ОБСЕ. Сейчас документ обсуждают эксперты.
По словам Науэрт, миротворческие силы «должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности» на всей территории юго-востока Украины, «включая границу с Россией», цитирует ТАСС.
Представитель Госдепа также напомнила, что Вашингтон по-прежнему поддерживает работу «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
Ранее в МИД РФ напомнили, что предлагая привлечь миротворцев в Донбасс, Москва прежде всего хотела обезопасить наблюдателей ОБСЕ, работающих на линии соприкосновения украинских войск и ополченцев. Поэтому миротворческий контингент ООН следует размещать именно там.
В Киеве же настаивают на том, что размещать миссию следует на границе с Россией. В Москве заявляли, что такое возможно лишь после выполнения минских договоренностей. МИД РФ уже направил председателю Совбеза ООН и генеральному секретарю организации проект документа о работе миротворческой миссии по защите наблюдателей ОБСЕ. Сейчас документ обсуждают эксперты.
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