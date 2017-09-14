В подмосковном Кратове мужчина убил соседей и покончил с собой

В Раменском районе Подмосковья обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями, а также тело мужчины с огнестрельным ранением головы.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, преступление произошло в жилом доме на улице Островского в подмосковном поселке Кратово. По предварительной информации, обнаружены тела троих человек с признаками насильственной смерти: двух мужчин, 1957 и 1964 годов рождения, а также женщины 1933 года рождения.
В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили факт обнаружения тел в поселке Кратово, не сообщив подробностей произошедшего. На месте преступления работают следователи.
А в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». По предварительной версии следователей, ссора произошла между соседями во время совместного распития спиртных напитков. Предположительно, один из мужчин нанес двоим соседям ножевые ранения, от которых они скончались. А после вернулся к себе домой и покончил с собой. Ведется расследование.
В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили факт обнаружения тел в поселке Кратово, не сообщив подробностей произошедшего. На месте преступления работают следователи.
А в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». По предварительной версии следователей, ссора произошла между соседями во время совместного распития спиртных напитков. Предположительно, один из мужчин нанес двоим соседям ножевые ранения, от которых они скончались. А после вернулся к себе домой и покончил с собой. Ведется расследование.
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