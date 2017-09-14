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  • 14.09, 00:57

    Из-за загоревшегося в Калифорнии танка пострадали 15 морпехов

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    Из-за загоревшегося в Калифорнии танка пострадали 15 морпехов

    <nobr>Из-за</nobr> загоревшегося в Калифорнии танка пострадали 15 морпехов

    Американские СМИ сообщают о ЧП во время учений в Калифорнии.

    Как передает Associated Press, 15 военнослужащих Корпуса морской пехоты США получили ранения и травмы во время учений на военной базе Кэмп-Пендлтон в Калифорнии, на которых загорелся танк-амфибия.

    Пострадавших доставили в госпиталь. Командование базы и военная прокуратура выясняют причины и обстоятельства происшествия.

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