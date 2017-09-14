Звезды Голливуда собирают помощь пострадавшим от ураганов

Как Ди Каприо, Уилл Смит и Том Хэнкс мотивировали зрителей телемарафона в помощь пострадавшим от ураганов, а Роберт Де Ниро, Брюс Уиллис и Аль Пачино принимали звонки в студию?
Жертвами урагана «Ирма» стали не менее 55 человек и эта цифра не окончательная: тела погибших могут оставаться под еще не разобранными завалами. Последствия стихийного бедствия будут напоминать о себе еще долго. Помощь странам, пострадавшим от урагана, предложило российское МЧС. По оценкам ООН, пострадавших около 40 миллионов человек. Только в США на ликвидацию ущерба потребуется почти 300 миллиардов долларов. Внушительную сумму в помощь пострадавшим от урагана удалось собрать благодаря грандиозному телемарафону, в котором приняли участие звезды американского шоу-бизнеса.
Это могло быть сценарием фильма-катастрофы: небывалый двойной удар разрушительных ураганов и голливудские звезды в борьбе с последствиями стихии.
Леонардо Ди Каприо, актер: «Последние две недели принесли невообразимые испытания миллионам пострадавших от ураганов „Харви“ и „Ирма“. Разрушительный удар стихии парализовал жизнь нескольких штатов и островных государств».
Собрать такую команду — мечта любого режиссера. Джейми Фокс и Николь Кидман, Джордж Клуни и Том Хэнкс: десятки актеров первой величины приняли участие в телемарафоне, чтобы собрать деньги на помощь пострадавшим.
Уилл Смит, актер, музыкант: «Мы все можем помочь. Давайте же оплатим счета за то, что мы живем на этой планете».
Но при таком звездном составе главными героями телемарафона стали обычные люди: десятки тысяч человек, пострадавших от стихийного бедствия и противостоявшие ему. Их истории звучали в прямом эфире.
Самые высокооплачиваемые голливудские звезды не только выступали, но и работали: принимали звонки горячей линии. Когда еще увидишь Брюса Уиллиса, Аль Пачино, Роберта Де Ниро, Дэниела Крейга и Джулианну Мур в роли телефонных операторов?
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Это могло быть сценарием фильма-катастрофы: небывалый двойной удар разрушительных ураганов и голливудские звезды в борьбе с последствиями стихии.
Леонардо Ди Каприо, актер: «Последние две недели принесли невообразимые испытания миллионам пострадавших от ураганов „Харви“ и „Ирма“. Разрушительный удар стихии парализовал жизнь нескольких штатов и островных государств».
Собрать такую команду — мечта любого режиссера. Джейми Фокс и Николь Кидман, Джордж Клуни и Том Хэнкс: десятки актеров первой величины приняли участие в телемарафоне, чтобы собрать деньги на помощь пострадавшим.
Уилл Смит, актер, музыкант: «Мы все можем помочь. Давайте же оплатим счета за то, что мы живем на этой планете».
Но при таком звездном составе главными героями телемарафона стали обычные люди: десятки тысяч человек, пострадавших от стихийного бедствия и противостоявшие ему. Их истории звучали в прямом эфире.
Самые высокооплачиваемые голливудские звезды не только выступали, но и работали: принимали звонки горячей линии. Когда еще увидишь Брюса Уиллиса, Аль Пачино, Роберта Де Ниро, Дэниела Крейга и Джулианну Мур в роли телефонных операторов?
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии