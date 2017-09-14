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  • 14.09, 05:30
    Звезды Голливуда собирают помощь пострадавшим от ураганов. США, рекорды, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗвезды Голливуда собирают помощь пострадавшим от ураганов

    Звезды Голливуда собирают помощь пострадавшим от ураганов

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    Звезды Голливуда собирают помощь пострадавшим от ураганов

    Звезды Голливуда собирают помощь пострадавшим от ураганов

    Звезды Голливуда собирают помощь пострадавшим от ураганов

      Как Ди Каприо, Уилл Смит и Том Хэнкс мотивировали зрителей телемарафона в помощь пострадавшим от ураганов, а Роберт Де Ниро, Брюс Уиллис и Аль Пачино принимали звонки в студию?

      Жертвами урагана «Ирма» стали не менее 55 человек и эта цифра не окончательная: тела погибших могут оставаться под еще не разобранными завалами. Последствия стихийного бедствия будут напоминать о себе еще долго. Помощь странам, пострадавшим от урагана, предложило российское МЧС. По оценкам ООН, пострадавших около 40 миллионов человек. Только в США на ликвидацию ущерба потребуется почти 300 миллиардов долларов. Внушительную сумму в помощь пострадавшим от урагана удалось собрать благодаря грандиозному телемарафону, в котором приняли участие звезды американского шоу-бизнеса.

      Это могло быть сценарием фильма-катастрофы: небывалый двойной удар разрушительных ураганов и голливудские звезды в борьбе с последствиями стихии.

      Леонардо Ди Каприо, актер: «Последние две недели принесли невообразимые испытания миллионам пострадавших от ураганов „Харви“ и „Ирма“. Разрушительный удар стихии парализовал жизнь нескольких штатов и островных государств».

      Собрать такую команду — мечта любого режиссера. Джейми Фокс и Николь Кидман, Джордж Клуни и Том Хэнкс: десятки актеров первой величины приняли участие в телемарафоне, чтобы собрать деньги на помощь пострадавшим.

      Уилл Смит, актер, музыкант: «Мы все можем помочь. Давайте же оплатим счета за то, что мы живем на этой планете».

      Но при таком звездном составе главными героями телемарафона стали обычные люди: десятки тысяч человек, пострадавших от стихийного бедствия и противостоявшие ему. Их истории звучали в прямом эфире.

      Самые высокооплачиваемые голливудские звезды не только выступали, но и работали: принимали звонки горячей линии. Когда еще увидишь Брюса Уиллиса, Аль Пачино, Роберта Де Ниро, Дэниела Крейга и Джулианну Мур в роли телефонных операторов?

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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