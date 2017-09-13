Telegram заявил об устранении сбоя в работе европейских пользователей

В компании Telegram заявили об устранении проблем с доступом к сервису, с которыми столкнулись некоторые пользователи.
В официальном Twitter-аккаунте Telegram сообщается, что проблема устранена.
Там также уточняется, что обнаруженные неполадки больше всего затронули пользователей сервиса из Германии и стран СНГ.
Ранее сообщалось, что в среду вечером возникли трудности с отправкой и приемом сообщений, как в мобильной, так и в десктопной версии популярного мессенджера.
Там также уточняется, что обнаруженные неполадки больше всего затронули пользователей сервиса из Германии и стран СНГ.
And it’s up! Sorry, Germany and the CIS, you were affected most. Please give us a few more minutes to sync you with the rest of the world.— Telegram Messenger (@telegram) 13 сентября 2017 г.
Ранее сообщалось, что в среду вечером возникли трудности с отправкой и приемом сообщений, как в мобильной, так и в десктопной версии популярного мессенджера.
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