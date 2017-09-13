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  • 14.09, 00:57

    Telegram заявил об устранении сбоя в работе европейских пользователей

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    Telegram заявил об устранении сбоя в работе европейских пользователей

    Telegram заявил об устранении сбоя в работе европейских пользователей

    В компании Telegram заявили об устранении проблем с доступом к сервису, с которыми столкнулись некоторые пользователи.

    В официальном Twitter-аккаунте Telegram сообщается, что проблема устранена.

    Там также уточняется, что обнаруженные неполадки больше всего затронули пользователей сервиса из Германии и стран СНГ.




    Ранее сообщалось, что в среду вечером возникли трудности с отправкой и приемом сообщений, как в мобильной, так и в десктопной версии популярного мессенджера.

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