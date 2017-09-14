Российские спортсмены рассказали, что думают о прекращении расследовании WADA

Всемирное антидопинговое агентство закрыло дело против российских атлетов. Но кто теперь ответит за порушенные карьеры и вернется ли Россия в олимпийскую семью?
Всемирное антидопинговое агентство прекратило расследование в отношении атлетов, чьи имена фигурировали в скандальном докладе Ричарда Макларена. А это значит, что повода запретить российским спортсменам бороться за медали, у чиновников теперь нет. Репортаж корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.
Никаких извинений пока не было. Ни перед российскими госструктурами, ни лично перед пострадавшими несправедливо обвиненными спортсменами.
О том, что WADA прекратило расследование в отношении россиян, которых в докладе Ричарда Макларена обвиняли в употреблении допинга, сообщила не сама антидопинговая ассоциация, а газета The New York Times. В распоряжении издания оказался внутренний доклад WADA, в котором указывалось, что пробы 95 из 96 российских спортсменов были перепроверены, и никаких следов допинга в них найдено не было.
Но WADA своей вины за испорченные карьеры российских атлетов пока не признаёт. В докладе написано, что «не удалось найти достаточных доказательств» нарушения антидопинговых правил. И тут сразу вспоминается, что и Макларен, обвиняя Россию в организации системы подмены допинг-проб, никаких фактов не называл, обещая , что это будет сделано позже. Но вот теперь выясняется: никаких доказательств вовсе и не было.
Алексей Немов, гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион: «Мы понимали и понимаем, что это была безусловная провокация в адрес России. Это лично мое мнение, и я думаю, его разделяют миллионы болельщиков в нашей стране. Я думаю, что этот доклад — шаг вперед к нормализации отношений Международного олимпийского комитета, WADA, и руководителями российских спортивных федераций».
А ведь из-за этих громогласных обвинений сотни наших атлетов отстранили от Игр в Рио. Спортсмены говорили, что у них украли мечту. На последнюю в спортивной карьере Олимпиаду не пустили даже Елену Исинбаеву. Узнав об этом прославленная прыгунья с шестом не смогла сдержать слез. А теперь, когда часть атлетов признали невиновными, возникает вопрос: кто и как им это возместит?
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Никаких извинений пока не было. Ни перед российскими госструктурами, ни лично перед пострадавшими несправедливо обвиненными спортсменами.
О том, что WADA прекратило расследование в отношении россиян, которых в докладе Ричарда Макларена обвиняли в употреблении допинга, сообщила не сама антидопинговая ассоциация, а газета The New York Times. В распоряжении издания оказался внутренний доклад WADA, в котором указывалось, что пробы 95 из 96 российских спортсменов были перепроверены, и никаких следов допинга в них найдено не было.
Но WADA своей вины за испорченные карьеры российских атлетов пока не признаёт. В докладе написано, что «не удалось найти достаточных доказательств» нарушения антидопинговых правил. И тут сразу вспоминается, что и Макларен, обвиняя Россию в организации системы подмены допинг-проб, никаких фактов не называл, обещая , что это будет сделано позже. Но вот теперь выясняется: никаких доказательств вовсе и не было.
Алексей Немов, гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион: «Мы понимали и понимаем, что это была безусловная провокация в адрес России. Это лично мое мнение, и я думаю, его разделяют миллионы болельщиков в нашей стране. Я думаю, что этот доклад — шаг вперед к нормализации отношений Международного олимпийского комитета, WADA, и руководителями российских спортивных федераций».
А ведь из-за этих громогласных обвинений сотни наших атлетов отстранили от Игр в Рио. Спортсмены говорили, что у них украли мечту. На последнюю в спортивной карьере Олимпиаду не пустили даже Елену Исинбаеву. Узнав об этом прославленная прыгунья с шестом не смогла сдержать слез. А теперь, когда часть атлетов признали невиновными, возникает вопрос: кто и как им это возместит?
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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