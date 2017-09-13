В американской школе произошла стрельба

В одной из школ в американском штате Вашингтон произошла стрельба. На место происшествия прибыли полиция и медики.
Полиция американского города Спокан (штат Вашингтон) сообщает о стрельбе, произошедшей в одной из городских школ. Информация об этом размещена в Twitter городского управления полиции.
Сообщение полиции города Спокан: «Стрельба в школе Freeman. Средняя и начальная школа закрыты. На месте происшествия находятся полиция и медики… Мы понимаем, что родители очень обеспокоены. Мы предоставим информацию как только будет возможно. Пожалуйста, избегайте этого района».
Там же содержится сообщение о том, что полиция проверяет здание. И что детей по классам начали выводить из школы, где произошла стрельба. В качестве мер предосторожности, были закрыты все школы в районе происшествия.
В соцсетях и местных СМИ появилась информация о том, что в результате стрельбы пострадали от четырех до шести человек. Как передает Associated Press со ссылкой на информацию пожарных, один человек погиб, трое получили ранения. Пострадавших доставили в больницу. Также сообщается, что подозреваемый задержан.
Сообщение полиции города Спокан: «Стрельба в школе Freeman. Средняя и начальная школа закрыты. На месте происшествия находятся полиция и медики… Мы понимаем, что родители очень обеспокоены. Мы предоставим информацию как только будет возможно. Пожалуйста, избегайте этого района».
#Frreman School Shooting-MiddleSchool & Elementary on lock down. Multiple DeputiesOfficers/Medical @ scene. Safety of students #1 PRIORITY— SpokaneSheriffOffice (@SpokaneSheriff) 13 сентября 2017 г.
Там же содержится сообщение о том, что полиция проверяет здание. И что детей по классам начали выводить из школы, где произошла стрельба. В качестве мер предосторожности, были закрыты все школы в районе происшествия.
В соцсетях и местных СМИ появилась информация о том, что в результате стрельбы пострадали от четырех до шести человек. Как передает Associated Press со ссылкой на информацию пожарных, один человек погиб, трое получили ранения. Пострадавших доставили в больницу. Также сообщается, что подозреваемый задержан.
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