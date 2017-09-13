Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 13.09, 21:56

    В работе мессенджера Telegram произошел сбой

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    В работе мессенджера Telegram произошел сбой

    В работе мессенджера Telegram произошел сбой

    Пользователи Telegram в разных странах сообщают о неполадках в работе мессенджера.

    Трудности возникли с отправкой и приемом сообщений, причем как в мобильной, так и в десктопной версиии Telegram. В момент передачи данных появляется статус Updating, и это «зависание» продолжается несколько минут.

    В официальном Twitter-аккаунте Telegram признали наличие проблем у пользователей в Европе и пообещали оперативно все исправить.



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