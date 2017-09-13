В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram в разных странах сообщают о неполадках в работе мессенджера.
Трудности возникли с отправкой и приемом сообщений, причем как в мобильной, так и в десктопной версиии Telegram. В момент передачи данных появляется статус Updating, и это «зависание» продолжается несколько минут.
В официальном Twitter-аккаунте Telegram признали наличие проблем у пользователей в Европе и пообещали оперативно все исправить.
В официальном Twitter-аккаунте Telegram признали наличие проблем у пользователей в Европе и пообещали оперативно все исправить.
Some of our users in Europe are experiencing connection issues at the moment. We’re hard at work fixing this, should be up in 15–20 minutes.— Telegram Messenger (@telegram) 13 сентября 2017 г.
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