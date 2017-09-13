Москвичка нашла клад во время ремонта квартиры

Жительница столицы во время ремонта квартиры нашла тайник с золотыми монетами времен императора Николая II.
Клад был найден в квартире одного из домов на улице Павла Андреева в районе Замоскворечье.
Занимавшаяся ремонтом хозяйка наткнулась на металлическую трубу, замурованную в стене. В этом тайнике и обнаружились 146 золотых монет номиналом 10 рублей, на которых изображен император Николай II, сообщает агентство «Москва».
Занимавшаяся ремонтом хозяйка наткнулась на металлическую трубу, замурованную в стене. В этом тайнике и обнаружились 146 золотых монет номиналом 10 рублей, на которых изображен император Николай II, сообщает агентство «Москва».
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