Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 13.09, 21:56

    Москвичка нашла клад во время ремонта квартиры

    3 комментария

    Москвичка нашла клад во время ремонта квартиры

    Москвичка нашла клад во время ремонта квартиры

    Жительница столицы во время ремонта квартиры нашла тайник с золотыми монетами времен императора Николая II.

    Клад был найден в квартире одного из домов на улице Павла Андреева в районе Замоскворечье.

    Занимавшаяся ремонтом хозяйка наткнулась на металлическую трубу, замурованную в стене. В этом тайнике и обнаружились 146 золотых монет номиналом 10 рублей, на которых изображен император Николай II, сообщает агентство «Москва».

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