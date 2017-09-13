Названы столицы Олимпиад 2024 и 2028 годов

Париж официально объявлен столицей Олимпиады-2024 , Лос-Анджелес будет принимать Игры-2028 .

Соответствующее решение было единогласно принято на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме (Перу).



Столицы предстоящих Игр объявил президент МОК Томас Бах. Рядом с ним стояли мэры Парижа и Лос-Анджелеса.



Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета: «Поздравляем Париж-2024 года и Лос-Анджелес-2028, это историческое двойное распределение. Это беспроигрышная ситуация. Трудно представить себе что-то лучше. Обеспечение стабильности Олимпийских игр для спортсменов всего мира на следующие 11 лет — это нечто экстраординарное».



Надо сказать, что Париж и Лос-Анджелес были единственными претендентами на проведение Игр. Ранее на это право претендовали Гамбург, Будапешт и Бостон, однако они сняли свои заявки. МОК принял решение, что Париж и Лос-Анджелес не будут участвовать в голосовании, а каждый город получит по Олимпиаде.



Лос-Анджелес ранее дважды принимал летние Олимпийские игры (в 1932 и 1984 годах). Во французской столице проходили Игры 1900 и 1924 годов.