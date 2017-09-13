Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 13.09, 21:55
    Питерские автомобилисты восхитились «бурлаком» с Синопской набережной. Санкт-Петербург, автомобили, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерские автомобилисты восхитились «бурлаком» с Синопской набережной

    Питерские автомобилисты восхитились «бурлаком» с Синопской набережной

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    Питерские автомобилисты восхитились «бурлаком» с Синопской набережной

    Питерские автомобилисты восхитились «бурлаком» с Синопской набережной

      Необычную картину наблюдали сегодня петербуржцы.

      Там заметили оригинального бурлака. Он тянул за собой автомобиль на тросе. Вероятно, иномарка по каким-то причинам не смогла продолжить движение, и в роли буксира пришлось выступить водителю.

      Инцидент обсуждают и в социальных сетях. Пользователи восхитились самоотверженностью молодого человека, прокомментировав фотографии примерно в одном ключе: не бросил ласточку в беде.

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