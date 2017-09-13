Питерские автомобилисты восхитились «бурлаком» с Синопской набережной

Необычную картину наблюдали сегодня петербуржцы.

Там заметили оригинального бурлака. Он тянул за собой автомобиль на тросе. Вероятно, иномарка по каким-то причинам не смогла продолжить движение, и в роли буксира пришлось выступить водителю.



Инцидент обсуждают и в социальных сетях. Пользователи восхитились самоотверженностью молодого человека, прокомментировав фотографии примерно в одном ключе: не бросил ласточку в беде.