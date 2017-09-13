Морские дьяволы. Северные рубежи
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.09, 21:56
    Залы Русского музея украсил революционный плакат. Русский музей, Санкт-Петербург, выставки и музеи, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗалы Русского музея украсил революционный плакат

    Залы Русского музея украсил революционный плакат

    1 комментарий

    Залы Русского музея украсил революционный плакат

    Залы Русского музея украсил революционный плакат

      Выставка к 100-летию Октябрьской революции посвящена одному из самых важных и ярких видов искусства 1920-х годов.

      К 100-летию Октябрьской революции Мраморный дворец Петербурга украсили плакатами, созданными на заре советской власти. Рядом со ставшими хрестоматийными работами Дмитрия Моора, Виктора Дени, Николая Когоута, здесь можно увидеть произведения менее известных авторов.

      Кое-что из представленной в залах Русского музея агитационной графики удивит даже искушенных специалистов-историков. Хорошо знакомые широкой публике художники, например, иллюстратор сказок Николай Кочергин предстают здесь в новом, неожиданном амплуа.

      Экспонаты объединили по тематике: здесь и призывы к мобилизации, и так называемые хозяйственные плакаты, и напоминание о красных днях календаря По мнению кураторов выставки, многие шедевры вековой давности вполне актуальны сегодня пусть не с точки зрения идеологии, но как источник свежих идей для современных рекламистов.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru