Залы Русского музея украсил революционный плакат

Выставка к 100-летию Октябрьской революции посвящена одному из самых важных и ярких видов искусства 1920-х годов.

К 100-летию Октябрьской революции Мраморный дворец Петербурга украсили плакатами, созданными на заре советской власти. Рядом со ставшими хрестоматийными работами Дмитрия Моора, Виктора Дени, Николая Когоута, здесь можно увидеть произведения менее известных авторов.



Кое-что из представленной в залах Русского музея агитационной графики удивит даже искушенных специалистов-историков. Хорошо знакомые широкой публике художники, например, иллюстратор сказок Николай Кочергин предстают здесь в новом, неожиданном амплуа.



Экспонаты объединили по тематике: здесь и призывы к мобилизации, и так называемые хозяйственные плакаты, и напоминание о красных днях календаря По мнению кураторов выставки, многие шедевры вековой давности вполне актуальны сегодня пусть не с точки зрения идеологии, но как источник свежих идей для современных рекламистов.