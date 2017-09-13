Морские дьяволы. Северные рубежи
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.09, 21:56

    ЛГБТ-активисты высадили голубые ели у районной администрации в Выборге

    2 комментария
    • Фото: straights_for_equality / vk.com
    <nobr>ЛГБТ-активисты</nobr> высадили голубые ели у районной администрации в Выборге

    ЛГБТ-активисты высадили голубые ели у районной администрации в Выборге

    <nobr>ЛГБТ-активисты</nobr> высадили голубые ели у районной администрации в Выборге
  • Фото: straights_for_equality / vk.com

    • В Выборге активисты «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» высадили голубые ели у здания администрации Выборгского района.

    ЛГБТ-активисты провели протестную акцию в городе Выборг Ленинградской области. Кроме пикета представители «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» посадили несколько голубых елей у здания администрации района.

    Протестующие заявили, что таким образом они решили отреагировать на слова главы района Геннадия Орлова о том, что в Выборгском районе «геев быть не может и не должно, все желающие быть таковыми пусть едут в Европу».

    Как сообщает «Фонтанка», посадка деревьев также приурочена к году экологии в России.

    До главы Выборгского районе о полном отсутствии геев в городе заявлял мэр Светогорска Сергей Давыдов. Дословно градоначальник заявил, что в Светогорске «не было, нет и не будет ни одного гея» и что в город с населением в 15 тысяч человек геи «не пройдут даже с Запада».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru