ЛГБТ-активисты высадили голубые ели у районной администрации в Выборге

В Выборге активисты «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» высадили голубые ели у здания администрации Выборгского района.
ЛГБТ-активисты провели протестную акцию в городе Выборг Ленинградской области. Кроме пикета представители «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» посадили несколько голубых елей у здания администрации района.
Протестующие заявили, что таким образом они решили отреагировать на слова главы района Геннадия Орлова о том, что в Выборгском районе «геев быть не может и не должно, все желающие быть таковыми пусть едут в Европу».
Как сообщает «Фонтанка», посадка деревьев также приурочена к году экологии в России.
До главы Выборгского районе о полном отсутствии геев в городе заявлял мэр Светогорска Сергей Давыдов. Дословно градоначальник заявил, что в Светогорске «не было, нет и не будет ни одного гея» и что в город с населением в 15 тысяч человек геи «не пройдут даже с Запада».
Протестующие заявили, что таким образом они решили отреагировать на слова главы района Геннадия Орлова о том, что в Выборгском районе «геев быть не может и не должно, все желающие быть таковыми пусть едут в Европу».
Как сообщает «Фонтанка», посадка деревьев также приурочена к году экологии в России.
До главы Выборгского районе о полном отсутствии геев в городе заявлял мэр Светогорска Сергей Давыдов. Дословно градоначальник заявил, что в Светогорске «не было, нет и не будет ни одного гея» и что в город с населением в 15 тысяч человек геи «не пройдут даже с Запада».
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