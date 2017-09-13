Итальянец отстоял очередь ради неудачного ограбления почты

В Риме итальянец попытался ограбить почтовое отделение, предварительно отстояв очередь по электронному талону.
Неудавшийся грабитель взял электронный талончик и встал в очередь в почтовом отделении, которое также выполняло функции банка и пункта приема коммунальных платежей. Когда его пригласили к нужному окну, мужчина вытащил пистолет и потребовал у кассира выдать ему деньги. Однако сотрудница почты сказала, что в кассе нет наличных. Тогда у грабителя началась истерика, и он начал жаловаться на свое отчаянное материальное положение.
В конце концов крики женщины обратили неумелого грабителя в бегство.
Вскоре 60-летнего мужчину задержали полицейские. Выяснилось, что несколькими днями ранее он уже пытался провернуть похожее ограбление, однако ничего не сделал, посчитав, что за ним следят, передает РИА Новости.
В конце концов крики женщины обратили неумелого грабителя в бегство.
Вскоре 60-летнего мужчину задержали полицейские. Выяснилось, что несколькими днями ранее он уже пытался провернуть похожее ограбление, однако ничего не сделал, посчитав, что за ним следят, передает РИА Новости.
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