Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 13.09, 21:55

    Итальянец отстоял очередь ради неудачного ограбления почты

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    Итальянец отстоял очередь ради неудачного ограбления почты

    Итальянец отстоял очередь ради неудачного ограбления почты

    В Риме итальянец попытался ограбить почтовое отделение, предварительно отстояв очередь по электронному талону.

    Неудавшийся грабитель взял электронный талончик и встал в очередь в почтовом отделении, которое также выполняло функции банка и пункта приема коммунальных платежей. Когда его пригласили к нужному окну, мужчина вытащил пистолет и потребовал у кассира выдать ему деньги. Однако сотрудница почты сказала, что в кассе нет наличных. Тогда у грабителя началась истерика, и он начал жаловаться на свое отчаянное материальное положение.

    В конце концов крики женщины обратили неумелого грабителя в бегство.

    Вскоре 60-летнего мужчину задержали полицейские. Выяснилось, что несколькими днями ранее он уже пытался провернуть похожее ограбление, однако ничего не сделал, посчитав, что за ним следят, передает РИА Новости.

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